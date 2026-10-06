AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM\'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, fon kriziyle ilgili harekete geçti. Cuma ya da pazartesi günü AK Parti grubunun fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacağı öğrenildi. 1 milyon liranın altındaki ödemelerin bu ay içerisinde yapılması planlanıyor.

AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı.

AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.

FON KRİZİYLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ 10 MADDEDEN OLUŞUYOR

Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklif 10 maddeden oluşacak.

ENFLASYON FARKI DA ÖDENECEK

Ödemelerin kademeli yapılacağı belirtilirken, 1 milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek.

"HİÇBİR KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK"

Düzenlemeye göre, yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanında enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Fonların bünyesinde bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar da tasfiye edilerek nakde çevrilecek. Elde edilen kaynakla yatırımcılara ödemeleri yapılacak.

Ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacağı belirtildi. AK Partili kurmayların verdiği bilgiye göre bu süreçte hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak.

Tbmm Genel KuruluFon SoruşturmasıFon kriziAK PartiPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    bırakın kanun teklifini çalanların malına el koyun,tahsil edin. 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    inşallah hazineden ödenmez . 8 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Önce parayı götürenlerden parayı alın bunu niye millet ödesin sonuçta onlarda yüksek kâr almak için para yatıranlar neden bunu millet ödesin yurt dışındaki parayı getirin ondan sonra ödeme yapın 5 0 Yanıtla
  • Hakan T Hakan T:
    acele etmesinler millet unutuyor nasılsa 5 0 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    kiramızı ödeyemiyoruz 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’in Bayraklı Belediyesi’ne operasyon Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı intihar etti
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı intihar etti
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
15:25
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 18:51:27. #.0.2#
SON DAKİKA: AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei