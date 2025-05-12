AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş'ten, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin "Terörsüz Türkiye bu ülkenin gençlerine yapılan en büyük iyilik, en güzel yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihi bir dönüm noktasını geride bırakmak üzere olduğunu belirtti.

"İç cepheyi güçlendirme" çağrısıyla başlayan sürecin, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir boyut kazandığına işaret eden İbiş, "Terör, bu topraklardan nice gençleri söküp almıştır. Şenay Aybüke Yalçın, gençliğinin baharında, henüz 22 yaşında, PKK terörünün, çok sevdiği öğrencilerinden söküp aldığı gencecik bir öğretmendi. Eren Bülbül'ü daha 15'inde, gençliğini dahi yaşayamadan mahrum bıraktı çok sevdiği annesinden PKK terörü." ifadelerini kullandı.

İbiş, şunları kaydetti:

"Nice memleket evladı kandırıldı, aldatıldı, kin ve nefretle terörün pençesinde yitip gitti. Yaşananlar göstermektedir ki Terörsüz Türkiye, bu ülkenin gençlerine yapılan en büyük iyilik, en güzel yatırımdır. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu ülkenin gençlerine ve geleceğine verdikleri bu armağan için Türkiye'nin gençleri adına şükran ve minnetlerimi sunuyorum."