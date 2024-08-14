AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş: Cuma günkü toplantıdan sonuç beklemek doğru değil - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş: Cuma günkü toplantıdan sonuç beklemek doğru değil

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Can Atalay için düzenlenecek olan olağanüstü toplantıdan sonuç beklenemenin doğur olmayacağını söyledi. Elitaş, Atalay'ın durumunun diğer milletvekilleriyle farklı olduğunu belirtti.

14.08.2024 14:16
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(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Can Atalay için TBMM'de düzenlenecek olan olağanüstü toplantıdan sonuç beklenemenin doğur olmayacağını söyledi.

TBMM, muhalefet partilerinin çağrısıyla, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili olarak cuma günü olağanüstü toplanacak.

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan partinin Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, cuma günkü toplantıda bir sonuç beklemenin doğru olmadığını, çıkacak bir sonucun hukuki olmayacağını ileri sürdü.

Elitaş, Atalay'ın milletvekili seçilmeden önce tutuklu bulunduğunu, TBMM'nin Atalay hakkında herhangi bir oylama yapmadığını söyleyerek, Atalay'ın durumunun daha önce milletvekili koltuğunda otururken yargılama süreçlerine tabi tutulan Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'dan farklı bir durumda olduğunu öne sürdü.

Mustafa Elitaş, "CHP, Can Atalay'ın milletvekilliği konusunda TBMM'nin tutumunu belirlemek için çağrı yaptı. Bunan yerine bu ihtilafları tamamıyla çözecek, bir askeri üniforma altında zorla yaptırılan bir Anayasa yerine 21. yüzyıla ve demokratik Türkiye'ye yakışır bir anayasayı yapma mecburiyetinde olduğunu düşünmelidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş: Cuma günkü toplantıdan sonuç beklemek doğru değil - Son Dakika
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