AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül\'ü ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Vezirköprü Belediye Başkanı seçilen Gül'ü makamında ziyaret etti.
Gül'e hayırlı olsun dileğinde bulunan Karaaslan, güzel hizmetler yapılmasını temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Gül, Karaaslan'a el dokuması kilim hediye etti.
Ziyarete AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Vezirköprü İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu ile partililer de katıldı.
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