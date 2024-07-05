AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Karaaslan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret etti, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu ve ilçe merkezi ile kırsaldaki muhtarlarla bir araya geldi. Ayrıca, karpuz yetiştiren bir çiftçiyi ziyaret ederek tarımsal sorunlar hakkında bilgi aldı. Karaaslan, Samsun'un tarıma dayalı endüstrisinin geliştirilmesi ve ihracatın artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

05.07.2024 21:03
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, ilde ziyaretler gerçekleştirdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı makamında ziyaret eden Karaaslan, ardından ilçedeki kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

Millet Bahçesi ile Millet Camisi inşaat alanını gezerek proje hakkında bilgi alan Karaaslan, Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı'nda ilçe merkezi ve kırsaldaki muhtarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Karpuzlu Mahallesi'nde arazisinde karpuz yetiştiren Arif Tunç'a ziyarette bulunan Karaaslan, burada çiftçilerin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Karaaslan, gazetecilere, Samsun'un ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdiğini, yürütülen projeler hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Kovid-19 sürecinin gıda tedarikinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Samsun şanslı bir şehir. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovaları var. Karpuzlu Mahallesi'nde karpuz tarlasındayız. Burada bereketi, üreticilerimizin emeğini, alın terini görmek önemli. Emek sarf ederek topraktan sofralara kadar taşıyan bütün mekanizmaların daha da gelişmesi, özelikle Samsun'da tarıma dayalı endüstrinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar var."

Hem tarım hem de tarıma dayalı sanayinin gelişeceği sistemi ortaya koymak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Karaaslan, "İhracatımız her geçen gün artıyor. Bunu daha da artırmayı ve daha kaliteli hale getirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan'a, ziyaretlerinde Bafra Belediye Başkanı Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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