AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

19.03.2026 23:14
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın da milletimizle kol kola, omuz omuza ve gönül gönüle yürümeyi sürdüreceğiz. Çünkü niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir. ve biz, birlikte Türkiye'yiz. Güven içinde, hayırlı ve huzurlu bayramlar Türkiye." ifadelerini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Teşkilat Başkanlığı koordinasyonu ve AK Parti'nin tüm kadrolarıyla sahada olduğu, vefayı merkeze alan ve vatandaşla birebir temas kuran devasa bir ramazan seferberliğini daha alınların akıyla tamamladıklarını belirtti.

Tanıtım ve Medya Başkanlığının belirlediği "Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir" ortak söylemi çatısı altında bu ramazanda Türkiye'nin her hanesine misafir olduklarını aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Genel Merkezimizden, en uzak mahalle temsilciliğimize kadar, teşkilatımızın her bir ferdiyle adeta saat gibi işleyen muazzam bir koordinasyon sergiledik. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, MYK ve MKYK üyelerimiz, her ilde siyasetin rotasını milletimizin taleplerine göre yeniden çizerek devletin vakur simasını mütevazı sofralara taşıdı. Sosyal Politikalar Başkanlığımız öncülüğünde şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli ailelerimize yönelik iftar ve sahur programlarıyla partimiz yine vefanın adresi oldu. Kadın Kollarımız, 'merhamet elçileri' olarak çalınmadık kapı, girilmedik hane bırakmadı; mukabele ve hane ziyaretleriyle annelerimizin dualarını heybemize doldurdu. Gençlik Kollarımız, 'İftara 5 Kala' ve 'Sahura 5 Kala' programlarıyla sahadaki dinamizmin adı oldu; enerjilerini Türkiye'nin yarınlarına vakfetti. Yerel Yönetimler Başkanlığımızın koordinasyonunda belediyelerimiz, şehirlerimizin her köşesini ramazanın manevi iklimine uygun şekilde donatarak dayanışma ruhunu meydanlara taşıdı."

Bu ramazanın en anlamlı duraklarından birinin de şüphesiz deprem bölgesi olduğunu belirten Acar, "'Yeni evim, ilk iftarım' anlayışıyla, yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk. Bu buluşmalar, omuz omuza yeniden ayağa kalkışımızın en güçlü sembolü oldu." ifadesini kullandı.

Sokaklarda ve hanelerde hissedilen o eşsiz duygunun, aslında herkesin özlediği o kadim ruhun yansıması olduğuna işaret eden Acar, şunları kaydetti:

"Senelerdir dile getirilen 'Nerede o eski Ramazanlar?' söylemine, AK Parti'nin özündeki '94 Ruhu' ile yani samimiyet, sahicilik ve vatandaşla birebir temasla en güçlü cevabı vererek o günlere olan özlemi giderdik. Meydanlardan sokaklara yayılan bu nostaljik ama diri ruh ile geçmişin bereketini Türkiye Yüzyılı'nın vizyonuyla birleştirdik. Gönül coğrafyamızın sınır tanımadığını bu yıl bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. AK Parti'nin şefkat elini, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek dünyanın neresinde bir mazlum varsa oraya uzattık. Suriye'den Gazze'ye kadar uzanan yardım köprülerimizle, kardeşlerimizin ramazan sevincine iftar ve sahur sofralarıyla ortak olduk, acılarını paylaştık. Dış İlişkiler Başkanlığımız ve UID aracılığıyla, Avrupa'dan Asya'ya kadar gurbetteki vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık. 'Sıla' özlemlerini kardeşlik sofralarında dindirdik."

Gündüzden geceye, ışıl ışıl meydanlardan en sessiz mahallelere kadar bu ramazan bir kez daha ortaya koydu ki, AK Parti'nin asıl gücü sahadadır, milletle kurduğu gönül bağındadır. Attığımız her adımda, çaldığımız her kapıda, sıkılan her elde, dokunduğumuz her gönülde aynı hakikati yeniden gördük. Biz bu milletin içinden doğan, bu milletle yürüyen, kaderi bu milletle aynı olan büyük ve güçlü bir hareketiz. Dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın da milletimizle kol kola, omuz omuza ve gönül gönüle yürümeyi sürdüreceğiz. Çünkü niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir. ve biz, birlikte Türkiye'yiz. Güven içinde, hayırlı ve huzurlu bayramlar Türkiye."

Kaynak: AA

