İSTANBUL'A SEVK EDİLECEK
Bodrum'da geçirdiği deniz kazası sonrası Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ambulansla Milas-Bodrum Havalimanına getirildi. Yalçın'ın ambulans uçakla İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.
Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),
Son Dakika › Güncel › Yalçın İstanbul'a Sevk Ediliyor - Son Dakika
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