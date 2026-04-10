AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Özel'in "ara seçim" söylemlerine ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Özel'in "ara seçim" söylemlerine ilişkin açıklama Açıklaması

10.04.2026 20:50
"Sayın Genel Başkanımız, YSK kararı gereği yenilenen ve 9 Mart 2003 günü yapılan Siirt seçiminde milletvekili seçilmiştir. 9 Mart 2003 günü yapılan Siirt seçimi, bir ara seçim değil, yenileme seçimidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Sayın Genel Başkanımız, YSK kararı gereği yenilenen ve 9 Mart 2003 günü yapılan Siirt seçiminde milletvekili seçilmiştir. 9 Mart 2003 günü yapılan Siirt seçimi, bir ara seçim değil, yenileme seçimidir." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan her şeyi bilmez, bilemez. Bu son derece normal ve insani bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bilmediği konuda, düzeltme yapılmış olmasına karşın yanlışta ısrar etmek, bilmediğini bilmemektir, bu anormalliktir. Sebep ne olursa olsun, kamunun doğru bilgi edinme hakkına olan saygımız sebebiyle biz bir kez daha doğru olanı belgeleriyle birlikte ilgilenenlerin ve kamuoyunun ilgisine ve bilgisine sunuyoruz. 'Ara seçim' söylemlerine maddi olgular dışında gerekçe tedarik etmek amacıyla olsa gerek CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Sayın Murat Emir, nakarat tarzı açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez milletvekili seçildiği seçimle ilgili 'ara seçim' nitelemelerini ısrarla tekrarlamaktadırlar."

Seçimlerle ilgili kuralların, anayasalarda yazılı olanlardan ibaret olmadığını, anayasalarda genel çerçevenin yer aldığını aktaran Yazıcı, Anayasa'nın yanında seçim mevzuatının da olduğunu belirtti.

Yazıcı, "2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, bu mevzuatın önemli bir parçasıdır. Anayasa'nın 78. maddesinde 'seçimin yenilenmesi' diye bir şey yok 'ara seçim var' diyorlar. Anayasa'da olmaması, mevzuatta olmadığının kanıtı olamaz. Seçimin yenilenmesi, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 39. maddesinde yer almaktadır ve seçim yargısının müstakar uygulaması içinde kullanılan bir kavramdır." ifadelerini kullandı.

"2002 ve 2003 yıllarında ülkemizde ara seçim yapılmamıştır." bilgisini veren Yazıcı, şunları kaydetti:

"3 Kasım 2002'de yapılan 22. Dönem Milletvekili seçiminde, Siirt seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim kurallarına aykırı işlem ve eylemlerin kanıtlanmış olması ve seçim sonucunu etkiler nitelikte bulunması nedeniyle Siirt'teki seçimin iptalini ve seçimin yenilenmesini YSK karara bağlamıştır. YSK, yenilenmesine karar verdiği Siirt seçim bölgesindeki seçimin, yasa gereği 9 Mart 2003 günü yapılmasını karara bağlamıştır. Sayın Genel Başkanımız, YSK kararı gereği yenilenen ve 9 Mart 2003 günü yapılan Siirt seçiminde milletvekili seçilmiştir. 9 Mart 2003 günü yapılan Siirt seçimi, bir ara seçim değil, yenileme seçimidir. Olgular bundan ibarettir."

Yazıcı'nın paylaşımında, konuyla ilgili YSK kararının örneği de yer aldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
