AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında kahvaltı programına katıldı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Üsküdar'da kahvaltı programına katıldı.

Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı Mavi Salon'da gerçekleşen programda konuşan Yazıcı, Selçuklu'yla Anadolu'ya, Osmanlı Devleti'yle üç kıtaya hükmedildiğini, Cumhuriyet'le Anadolu'da devletin varlığının güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nı şu sözlerle anlattı:

"Kurtuluş Savaşı'nı bu millet yokluk içerisinde ama hep birlikte, bütünleşerek, düşmana karşı tek vücut olarak ve o sürecin öncülüğünü yapan Mustafa Kemal'in liderliğinde kazanmış. Bugün vatan dediğimiz bu toprakları, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu toprakları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak varlığımızı, bütünlüğümüzü sürdürüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla yeni bir devlet kurulmuştur. Bu devletin ismi Türkiye Cumhuriyeti. Ne zaman? 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'in 100. yılını 29 Ekim 2023'te 100. yılını tamamladık, yeni bir yüzyıla başladık. İşte bu başladığımız yüzyıla 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz."

Bu yüzyılı hep birlikte güçlü bir şekilde inşa edeceklerini vurgulayan Yazıcı, "Türkiye büyük bir ülke, önemli bir ülke. Bakın, üç kıtanın kesiştiği bir kavşaktayız. Asya, Avrupa, Afrika. Türkiye neresinde bu üç kıtanın? Tam göbeğinde, merkezindeyiz. Bu, ülkeye kazandırılmış coğrafi, stratejik üstünlük sağlar. Ülkemiz böylesine önemli bir coğrafi, stratejik avantaja sahip." dedi.

Dünyada uluslararası ilişkileri belirleyen unsurların ekonomik çıkarlar ve stratejik avantajlar olduğunu dile getiren Yazıcı, bunların başında da bugün itibarıyla enerji ve türevlerinin geldiğini aktardı.

Hayati Yazıcı, enerji kaynaklarının, enerjiye erişimin ve enerjinin işlenmesinin son derece stratejik bir öneme sahip olduğunu, Türkiye'nin çevresinde enerji kaynakları bulunduğunu, merkezde, kavşak noktasında ve "üretilen bu enerjinin iletim hattı üzerinden coğrafi, stratejik üstünlüğe sahip" olduğunu kaydetti.

Bu coğrafi, stratejik üstünlüğü ileriye taşıyacak, hamle yaptıracak, gücüne güç katacak başka önemli bir unsura ihtiyaç olduğuna, o ihtiyacın ise liderlikten geçtiğine dikkati çeken Yazıcı, "Türkiye o lideri bulmuştur. O liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımıza hem içte hem dışta kimi çevrelerin saldırmalarının en önemli nedenlerinden birisi, bu coğrafi, stratejik üstünlüğü ileriye taşıyacak bir konumda, bir duruşa sahip oluşudur. Siyaset değerler üzerinden yapılmaz. Yapılmamalı. Değerler hepimizindir. Ailemizi güçlü kılan, aileye ilişkin değerler var. Toplumu, illeri, ilçeleri, şehirleri, toplumun bütününü güçlü kılan, bizi biz yapan, birbirimizle kenetleyen değerler vardır. Bu değerler hepimizindir. Hiçbir partinin müktesebatında, ona özgü değildir. Hepimize aittir." sözlerini sarf etti.

AK Parti olarak 2017 yılında tüzüklerine bir fıkra daha eklediklerini anlatan Yazıcı, "Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet. Yani biz tüzüğümüze bunu ekledik diye bunlar, bu değerler sadece 'AK Parti'nin, AK Parti'ye gönül verenlerin' değil, tüm milletindir, 86 milyonundur." ifadesini kullandı.

Bunları herkesin koruyacağını ve güçlendireceğini belirten Yazıcı, "Bayrak hepimizin, vatan hepimizin, devlet hepimizin ve tek milletiz." diye konuştu.

Yazıcı, siyasetin milletin sorunlarına çözüm üretecek proje yarışı şeklinde sürdürülmesi gerektiğini kaydederek, siyasetin adanmışlık olarak icra edilmesi gerektiğini, hiçbirinin zorla mensubu olduğu partilerde üye olarak kaydedilmediğini ve gönüllü olarak var olduklarını söyledi.

Türkiye'nin siyasal anlamda en önemli eksikliklerinden bir tanesinin de muhalefet boşluğu olduğunu ifade eden Yazıcı, "Hazırlığı, donanımı, vizyonerliği olmayan bir muhalefet var ülkemizde. Bu eksikliği hepiniz görüyorsunuz, biliyorsunuz. Ben de bu vesileyle bunun altını çiziyorum. Bunlar denge denetleme işlevi de görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hayati Yazıcı, AK Parti'nin duruşu olan bir parti olduğunu ve duruşunun merkezine ise insanı aldığını vurgulayarak, şunları paylaştı:

"İşte onun için 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' özdeyişi referans olarak içimizde, işlerimize ve davranışlarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. İnsan derken bir niteleme yapmıyoruz. Etnik köken vurgusu yok. Mezhep, siyasi düşünce, farklılığını ifade edecek bir niteleme de yok. Siyasetimizin temelinde millet var. En zor koşullarda bile bunu unutmuyoruz. Bakın, sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz 2016 gecesi, o gaddar darbe girişiminin gecesi ilk fırsat bulduğunda televizyona çıktığında, 'Milletin gücünden başka güç tanımıyorum' diyor. Milleti mukadderatına sahip çıkmak için sokaklara davet ediyor, meydanlara davet ediyor. Orada da anahtar cümle 'Milletin gücünden daha üstün bir güç tanımıyorum.' Biz buna hep inandık, içselleştirdik, öyle yürüyoruz. Siyasetimiz kapsayıcı, kuşatıcı. Türkiye'ye bir bütün bakıyoruz. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden 'Türkiye' vurgusu yapıyoruz."

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Küçük, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, üç kademe yönetim, muhtarlar, dernek başkanları, kanaat önderleri ve esnaf katıldı.

Yazıcı, kahvaltı programının ardından katılımcıların sorularını dinledi, notlar aldı ve sohbet etti.

Hayati Yazıcı'nın, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında gün boyunca ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor.