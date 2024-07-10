AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Yeni bir heyecan ve gayretle yeni bir sürece yönelik çaba içerisinde olmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Yeni bir heyecan ve gayretle yeni bir sürece yönelik çaba içerisinde olmalıyız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Yeni bir heyecan ve gayretle yeni bir sürece yönelik çaba içerisinde olmalıyız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin en önemli değerinin dünü geride bırakıp eksikleri telafi ederek yeni bir sürece yönelik heyecan ve gayretle çalışmak olduğunu belirtti. Yılmaz, Siirt İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirerek, kaybedilen yerlerle ilgili yeni strateji ve planlama yapacaklarını ifade etti.

10.07.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti'yi AK Parti yapan en önemli değer, dünü dünde bırakıp varsa eksiklerimizi telafi edip yarın için yeni bir heyecan ve gayretle yeni bir sürece yönelik gayret ve çaba içerisinde olmaktır." dedi.

AK Parti Siirt İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra seçim sonucunu değerlendirme ve gelecekte yürütülecek çalışmalarla ilgili planlama yapmak için programları sürdürdüklerini söyledi.

AK Parti teşkilatlarının gecesini gündüzüne katarak bir seçim kampanyası yürüttüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Partimizin şemsiyesi altında 'Ben AK Parti'liyim.' diyen her kardeşimiz elinden gelen mücadeleyi verdi. Sizlere bu verdiğiniz mücadeleden ötürü teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İyi bir mücadele verdik. Ancak beklediğimiz daha iyi bir sonuç almaktı. Seçimlerde AK Parti Siirt'te Kurtalan ilçesi dışında bütün ilçeleri, Veyselkarani beldesi dışında da bütün beldeleri kazandı. Kaybedilen yerlerle ilgili de yeni strateji, planlama ve değerlendirme çabası içerisinde olacağız. AK Parti'yi AK Parti yapan en önemli değer, dünü dünde bırakıp varsa eksiklerimizi telafi edip yarın için yeni bir heyecan ve gayretle yeni bir sürece yönelik gayret ve çaba içerisinde olmaktır."

Yılmaz, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, partilerinin il, ilçe yönetimleri, ilçe, belde belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.

Toplantılara, AK Parti Yerel Yönetimler başkan yardımcıları Cemil Yaman, Ayşe Sula Köseoğlu ve Mehmet Sait Kirazoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Siirt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Yeni bir heyecan ve gayretle yeni bir sürece yönelik çaba içerisinde olmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:33 Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:23 İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu! Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 21:36:58. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Yeni bir heyecan ve gayretle yeni bir sürece yönelik çaba içerisinde olmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement