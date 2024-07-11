AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: AK Parti, yerel yönetimler tarihinde büyük başarılara imza attı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: AK Parti, yerel yönetimler tarihinde büyük başarılara imza attı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin 2002'den bu yana yerel yönetimlerde büyük başarılara imza attığını belirterek, Türkiye'nin birçok büyükşehrini AK Parti belediyeciliği sayesinde ihya ettiğini söyledi. Yılmaz, yapılan seçim sonuçlarını değerlendirerek, gelecekteki süreçte insanların beklentilerine cevap vereceklerini ve hizmetlerini daha da geliştireceklerini ifade etti.

11.07.2024 19:25
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti, yerel yönetimler tarihinde 2002'den bu yana adeta tarih yazmış bir siyasi harekettir. Türkiye'nin şu an parmakla gösterilen birçok büyükşehrini AK Parti belediyeciliği ihya ve inşa etmiştir." dedi.

Yılmaz, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden sonra illeri gezdiklerini belirterek, siyasal mücadelelerin bazen zaman aldığını, başarının hırs ve gayretle mümkün olduğunu söyledi.

20'nin üzerinde büyükşehir ve ilde ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, "Milletimiz son seçime bir hafta kala o yüksek değerlendirme kabiliyetiyle seçimde böyle bir sonuç ortaya koydu. Seçim sandığındaki oy sonuçlarını okuduk. Bu sonuçların bize yeni tembihler, tavsiyeler, öneriler içerdiğini okuduk, anladık." dedi.

Milletin kararına saygı gösterdiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milletimiz haklıdır, milletimiz doğrudur. Milletimiz velinimetimizdir, başımızın tacıdır. Bu konudaki eksiklerimizi giderip geleceğe doğru aynı heves, aynı hırs, hatta artan oranda bir gayret ve çabayla koşmak üzere motive olduk, hırslandık ve o gayret içinde geleceğe doğru koşuyoruz. Önümüzde yeni bir süreç var. Bu süreçte insanımızın bizden beklentileri var. AK Parti, yerel yönetimler tarihinde 2002'den bu yana adeta tarih yazmış bir siyasi harekettir. Türkiye'nin şu an parmakla gösterilen birçok büyükşehrini AK Parti belediyeciliği ihya ve inşa etmiştir. Zorlukları aşmanın bir yolu var. Tevazu, samimiyet ve gayret. Tevazu içinde olun, gayretli olun. Bu ülkenin insanı, hizmetin kadrini, kıymetini bilir."

Programa, AK Parti Yerel Yönetimler başkan yardımcıları Ayşe Sula Köseoğlu ve Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, il ve ilçe yöneticileri, ilçe, belde belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: AK Parti, yerel yönetimler tarihinde büyük başarılara imza attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: AK Parti, yerel yönetimler tarihinde büyük başarılara imza attı - Son Dakika
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