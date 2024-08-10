AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya İsrail'in Gazze'deki saldırısını lanetledi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Savaşın, kavganın dahi bir onuru varken İsrail'in insanlığa dair tüm değerleri hiçe sayarak bebekleri, çocukları, masumları hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her yeni günün İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık ve savaş suçuna şahitlik ettiğini belirtti.

Gazze'de yüreklerin yandığını, ciğerlerin parçalandığını ve Türkçe hariç dünyanın tüm dillerinin suskun olduğunu vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin girişimleriyle bölgede çözüm, ateşkes çağrıları yankı bulmaya başlamışken İsrail hükümeti Gazze Şehri'nin Daraj bölgesinde göç eden Filistinlilerin sığındığı El Tabin Okulunu vurarak çözümden yana olmadığını, soykırıma devam edip kan, gözyaşı, acı ve kaos isteğini tüm dünyaya açıkça ilan etmiştir. Savaşın, kavganın dahi bir onuru varken İsrail'in insanlığa dair tüm değerleri hiçe sayarak bebekleri, çocukları, masumları hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz. İsrail ve savaş kabinesinin döktüğü masum kanının hesabını, işlediği savaş suçlarının cezasını çekmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğimizin altını bir kez daha çiziyoruz."