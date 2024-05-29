AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: Solingen faciası ırkçılığın dünyaya ispatıdır - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: Solingen faciası ırkçılığın dünyaya ispatıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: Solingen faciası ırkçılığın dünyaya ispatıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Solingen faciasının ırkçılığın karanlık, çirkin, vahşi yüzünün dünyaya ispatı olduğunu ifade etti. Sırakaya, Solingen faciasında yaşamını yitirenler için anma mesajı paylaştı. Faciayı, '31 yıldır dinmeyen acının adı' olarak niteleyen Sırakaya, 'Yurt dışı Türklerin 'misafir işçi' olarak başlayıp bugün neredeyse 4. nesline tanıklık yapan, yarım asrı devirmiş göç yolculuğunun en acı sayfasıdır Solingen. Solingen, ırkçılığın karanlık, çirkin, vahşi yüzünün dünyaya ispatıdır.' ifadelerini kullandı.

29.05.2024 13:07
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Solingen faciasının ırkçılığın karanlık, çirkin, vahşi yüzünün dünyaya ispatı olduğunu ifade etti.

Sırakaya, sosyal medya hesabından, Solingen faciasında yaşamını yitirenler için anma mesajı paylaştı.

Faciayı, "31 yıldır dinmeyen acının adı" olarak niteleyen Sırakaya, "Yurt dışı Türklerin 'misafir işçi' olarak başlayıp bugün neredeyse 4. nesline tanıklık yapan, yarım asrı devirmiş göç yolculuğunun en acı sayfasıdır Solingen. Solingen, ırkçılığın karanlık, çirkin, vahşi yüzünün dünyaya ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993'te ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşını, alçak saldırının 31. yılında rahmetle andıklarını belirtti.

Solingen saldırısından bu yana geçen 31 yılda yaşanan acılardan ders alınmayarak yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığının Avrupa'da giderek artmaya devam etmesini endişeyle takip ettiklerine dikkati çeken Sırakaya, şöyle devam etti:

"31 yıl önce Türkiye ve yurt dışı Türk toplumunun ciğerini yakan Solingen kundaklaması tüm yönleriyle aydınlatılsaydı bugün bu hastalıklı fikir ve düşünceler zihinlere ekilmeye devam edilmeyecekti. Mölln'de, Solingen'de alçakça, barbarca insana-insanımıza saldıran vahşiler NSU cinayetlerine teşebbüs etmeyecek, edemeyecekti. Hanau'da yeniden içimize köz düşmeyecek, yurt dışındaki camilerimiz, derneklerimiz saldırıya uğramayacak, hatta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim hedef alınmayacaktı. Görmezden gelinen bu acılar yeni suçlara kapı aralarken, üzeri kapatılan veya kapatılmaya çalışılan alçak saldırılar değil insanlık vicdanı olmuştur.

Bizler yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla tüm platformlarda mücadeleye kararlılıkla yılmadan devam edeceğimizin altını çizerken başta Avrupa olmak üzere tüm meslektaşlarımızı, mevkidaşlarımızı ve insan hayatını 'kutsal' sayan tüm insanları mücadelemize desteğe davet ediyoruz."

Sırakaya, ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılarda hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlara ve Solingen saldırısında aile fertlerini kaybetmesine rağmen bilgeliğinden ödün vermeyerek itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen, yakın zamanda yaşamını yitiren Mevlüde Genç'e hürmet ve rahmet dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: Solingen faciası ırkçılığın dünyaya ispatıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: Solingen faciası ırkçılığın dünyaya ispatıdır - Son Dakika
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