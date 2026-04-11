AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

11.04.2026 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri yok hükmündedir. Bölgeyi kana ve istikrarsızlığa sürükleyenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri yok hükmündedir. Bölgeyi kana ve istikrarsızlığa sürükleyenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri yok hükmündedir. Bölgeyi kana ve istikrarsızlığa sürükleyenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur. Unutmamak gerekir ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2024 yılı açılışında dünyaya yaptığı çağrı ve ortaya koyduğu tespitler her geçen gün daha büyük bir anlam kazanmaktadır.

Gelinen noktada barış, istikrar ve adalet temelinde milli çıkarlarına dayalı bir politika izleyen Türkiye gerçeği, Netanyahu zihniyetinin rahatsızlığının temel sebebidir. Türkiye, güçlü devlet aklı ve milletinden aldığı destekle, hem sahada hem de masada etkinliğini sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Dış Politika, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 01:24:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.