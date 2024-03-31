AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, oy kullanmak için sandığa gitti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Ala, merkez Osmangazi ilçesinde, Şehit Sinan Acar Ortaokuluna AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte gitti.
Okuldaki diğer sandıklarda incelemelerde bulunan Efkan Ala, daha sonra oy kullanacağı 1047 numaralı sandığa geldi.
Oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Ala, bugün Türkiye genelinde huzur ve güven içerisinde bir seçim ortamı yaşandığını belirtti.
Seçimlerin, demokrasilerin şöleni olduğunu dile getiren Efkan Ala, "İnşallah seçim sonuna kadar bugün sonuçlar tamamen ortaya çıkıncaya kadar aynı havayla bu seçim sürecini yaşayacağız. Ben öyle temenni ediyorum." dedi.
Türkiye'nin seçim tecrübesinin birçok ülkeye örnek gösterilecek düzeyde olduğunu vurgulayan Ala, sözlerine şöyle devam etti:
"Hakikaten bugün muhtarlıklar, azalarımız tamamı dikkate alınınca yerel yöneticiler 500 bine yakın pozisyona Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimler yapılıyor ve 61 buçuk milyona yakın vatandaşımız seçmen. Dünyadan bakınca inanılmaz, gerçekten büyük bir demokrasi, inanılmaz rakamlar. Bazı ülkelerin sadece seçeceğimiz insan sayısı nüfusundan fazla. Büyük bir demokrasi Türkiye, en önemli günü işte seçim günü bunu da huzur ve güven içerisinde Türkiye'ye yakışır bir biçimde yaşıyoruz. Ben bütün vatandaşlarımıza vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerinin çok önemli olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Belediyeler, belediye meclisleri bunları da dikkate alınınca 100 binden fazla da şehirlerin yönetimine insanımızı görevlendirme günü bugün. Biz çok uzun dönemdir sandığı ve seçimi kurumsallaştırdık. Bunun da Türkiye'ye katkısını görüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."
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Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Yöresel kıyafetleriyle gelen kadınlar, gündelik yaşamlarında giydikleri kıyafetlerle oy verme işlemini gerçekleştirdi. Köydeki seçmenlerin bazıları ise ellerindeki sopaları baston gibi kullanarak sandık başına geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Tekin, eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar İlkokulu'ndaki '1138' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi.
Düzce'deki Hilmi Çilingir Huzurevi'nde yaşayan sakinler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, gözetmenler eşliğinde oylarını kullandı. Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen yaşlılar, devletleri için sağlık ve selamet diledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce evinin önünden bir videolu mesaj paylaştı. İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanacaklarını belirterek, milleti eksiksiz oy kullanmaya davet etti. İstanbul'da devam eden yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 seçmen oy kullanacak.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Vatandaşlar, yaralıları götürmek için gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Valilik, bölgeye Bingöl'den de gönderilen timler ile helikopter destekli güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Arifiye Mahallesi'ndeki bir okulda oy kullanarak seçimlere katıldı. Vali Aksoy, güvenlik önlemlerinin alındığını ve seçimlerin huzur içinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.
Yozgat'ın Merkeze bağlı Lök köyünde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için eski sağlık ocağı binasına giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş, oy pusulalarıyla kabine giderken kalp krizi geçirdi. İldiş, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ailesiyle birlikte Hamzabey Ortaokulu'na giderek oy kullandı. Demirtaş, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için alınan tedbirleri belirtti ve seçim sonuçlarının ülke ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
Aksaray Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı Adayı Evren Dinçer, eşi Merve Dinçer ile birlikte oy kullandı. Başkan Dinçer, seçimlerin Aksaray ile birlikte Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
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