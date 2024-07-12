AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın açıklamasını kınadı

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasını kınadı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider' ifadeleri haddini aşmış, müflis bir zihnin çirkin hezeyanlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına böylesine seviyesiz sözler söylemek kimsenin haddine değildir. Her türlü politik seviyenin altındaki bu ifadeleri esefle kınıyor ve reddediyoruz. YRP'nin yetkili kurullarının, bu kişi hakkında devlet ve demokrasi terbiyesinin gereğini yapacaklarını umuyorum."