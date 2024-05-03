AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den siyaset ve parti çalışmaları hakkında açıklama - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den siyaset ve parti çalışmaları hakkında açıklama

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir\'den siyaset ve parti çalışmaları hakkında açıklama

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "AK Parti olarak, 3 temel ayağımız var. Birincisi, teşkilatımızı diri, dinamik ve lideri düğmeye bastığında arkasından koşacak kitleler halinde tutmak.

03.05.2024 18:52
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "AK Parti olarak, 3 temel ayağımız var. Birincisi, teşkilatımızı diri, dinamik ve lideri düğmeye bastığında arkasından koşacak kitleler halinde tutmak. İkincisi, hükümetin yaptığı işleri vatandaşa anlatacak projeler yapmak. Üçüncüsü, siyaseti çözüm üretme sanatı haline getirecek politikalar üretmek." dedi.

Keşir, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Siyasetin çözüm üretme sanatı olduğunu belirten Keşir, Türkiye'nin temel haklar konusunda son yıllarda çok büyük mesafe katettiğini söyledi.

AK Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunu ifade eden Keşir, şu ifadeleri kullandı:

"Klasik siyasette kamplaşırsınız. 'Ya' veya 'ya da' dersiniz. ya çok demokratsınızdır ya da devletçisinizdir. ya Kürt politikalarını ya da devlet politikalarını savunursunuz. ya kadın haklarını savunursunuz ya da aile dersiniz. Böyle kesin hatlarla klasik siyaset ayrılmıştır. Sizi bir şeyi seçmeye zorlar. Birini seçtiğinizde sağcı, diğerini seçince solcu, birini seçince muhafazakar, diğerini seçince liberal olursunuz. Sizi ayırırlar böyle. Ama AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın Türkiye siyasetinde yaptığı en önemli fark 'hem' ve 'hem de' demesidir. Hem demokratikleşme, asla vazgeçmiyoruz bundan ama aynı zamanda güçlü bir Türkiye istiyoruz, sınırlarını koruyan, güçlü, bölgesine hakim bir Türkiye. Aile politikaları diyoruz ama aynı zamanda kadını da güçlendireceğiz diyoruz. İşte bu paradigma değişikliği, Sayın Cumhurbaşkanımızla ve AK Parti ile Türk siyasetine kazandırıldı."

Keşir, 1985'te yüzde 7 olan kız çocuklarının üniversiteye gitme oranının, 2001'de yüzde 13'e, bugün ise yüzde 50'nin üzerinde bir orana ulaştığını belirterek, AK Parti'yi kadın hakları üzerinden eleştirenlerin bu oranı görmezden geldiğini ifade etti.

Parti teşkilatları olarak, vatandaşların sıkıntılarını dinlemek için onlara ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Keşir, bunu yapmadıkları takdirde sorunlara çözüm üretemeyeceklerini söyledi.

Keşir, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak, 3 temel ayağımız var. Birincisi, teşkilatımızı diri, dinamik ve lideri düğmeye bastığında arkasından koşacak kitleler halinde tutmak. İkincisi, hükümetin yaptığı işleri vatandaşa anlatacak projeler yapmak. Üçüncüsü, siyaseti çözüm üretme sanatı haline getirecek politikalar üretmek. Bu 3 ayak, bizim temel fonksiyonlarımızı oluşturuyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den siyaset ve parti çalışmaları hakkında açıklama - Son Dakika

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