CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifası siyaset gündemindeki yerini korurken, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan istifaya ilişkin ilk yorum geldi.
İnan, Tugay'ın partisinden istifasını İzmir açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirdi. Açıklamasında sert ifadeler kullanan İnan, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının partisinden istifası, İzmir için CHP Belediyeciliğinin çöküş itirafıdır" dedi.
Cemil Tugay'ın bağımsız olarak da İzmir'e çözüm üretemeyeceğini savunan İnan, meselenin yalnızca şahsi bir problem olmadığını belirtti. İnan, bu tablonun 25 yıllık CHP yönetim anlayışının sonucu olduğunu ifade etti.
İzmir için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan İnan, "İzmir sahipsiz değildir. İzmir'de biz varız, millete hizmetkâr olmayı şeref bilen AK Parti kadroları var" ifadelerini kullandı.
İnan, AK Parti kadrolarının bugüne kadar İzmir için samimiyetle çalıştığını belirterek, "Bu hizmetsiz ve vizyonsuz dönemi ilk seçimde bitireceğiz, İzmirlilerle birlikte bitireceğiz" dedi.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilk yorum - Son Dakika
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