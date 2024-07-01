AK Parti Grubu Maltepe Belediye Meclisi Toplantısını Terk Etti - Son Dakika
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AK Parti Grubu Maltepe Belediye Meclisi Toplantısını Terk Etti

Maltepe Belediyesi Meclis Toplantısı'nda 27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı odaklı eylemlerle ilgili yaşanan tartışma sonrası AK Parti Grubu salonu terk etti. Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Esin Köymen başkanlığında belediye binasında yapıldı. Köymen, toplantıda yaptığı konuşmada, Gezi Parkı olaylarının bir direniş olduğunu belirtti. AK Parti Maltepe Grup Başkanvekili Kamil Karabak ise Köymen'in açıklamalarına tepki göstererek, salonu terk ettiklerini söyledi.

01.07.2024 21:45
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Maltepe Belediyesi Meclis Toplantısı'nda 27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı odaklı eylemlerle ilgili yaşanan tartışma sonrası AK Parti Grubu salonu terk etti.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Esin Köymen başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Köymen, toplantıda yaptığı konuşmada, 27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı olaylarına ilişkin, "Gezi direnişini biz anmaya devam edeceğiz. Gezi bir kalkışma değil. Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların tamamına karşı bir direniştir." ifadesini kullandı.

AK Parti Maltepe Grup Başkanvekili Kamil Karabak ise Köymen'in açıklamalarına tepki göstererek, "İki aydır burada küçük küçük böyle dokunuşlar yapıyorsunuz. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Burası devlete meydan okuma yeri değil. Burası millete hizmet etme yeridir, orada ne yazıyor? 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' gündemimize bakalım, işimize bakalım." dedi.

Karabak, sözlerine şöyle devam etti:

"O zaman 15 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisinin önceki genel başkanı tankların önünden tıpış tıpış yürüdüğü, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde darbeyi seyrettiği zaman buna ne açıklama yapacaksınız? Biz Gezi olaylarında da 17-25 Aralık'ta da 15 Temmuz'da da hep beraber millet olarak kenetlendik. CHP'lisiyle, AK Parti'lisiyle, MHP'lisiyle ülkemize sahip çıktık. Gezi bir kalkışmadır."

Konuşması sırasında sözünün kesilmesine kızan Karabak, "Sayın Başkan Maltepe Belediyesinin başkanıdır. Maltepe'nin belediye başkanıdır meclisin başkanıdır değil mi? Burada gruplar siyaset yapar. Benim söylediğim bu. AK Parti olarak salonu terk ediyoruz." diye konuştu.

Yaşanan tartışmanın ardından AK Parti Grubu üyeleri toplantıyı terk etti.

Kamil Karabak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in takındığı agresif tutumun demokratik toplumun gerekleriyle bağdaşmadığını söyledi.

Meclisin millete hizmet yeri olduğunu vurgulayan Karabak, şunları kaydetti:

"Konuşmamda da vurguladığım gibi, Maltepelilerin sesi olan bana ve diğer meclis üyelerimize yapılan haksızlığa susmayacağız. Demokratik toplumun gereklerine vurgu yapan Köymen'in, AK Parti Grup Başkanvekili olarak şahsıma yönelik sık sık sesini yükseltmesi ve agresif tavırları nedeniyle AK Parti Grubu olarak salonu terk ettik. Bu diktatöryal tutumu kınıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Grubu Maltepe Belediye Meclisi Toplantısını Terk Etti - Son Dakika

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