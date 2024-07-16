AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Vergi Paketini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Vergi Paketini Açıkladı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Vergi Paketini Açıkladı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni vergi paketinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Güler, "Yap-işlet ve devret modeliyle kamu özel iş birliği projeleri kapsamına elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacağını" söyledi. Güler, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacağını da açıkladı.

16.07.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM)- AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni vergi paketinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Güler, "Yap-işlet ve devret modeliyle kamu özel iş birliği projeleri kapsamına elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacağını" söyledi. Güler, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacağını da açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketiyle birlikte Meclis'e sevk edilecek olan en düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

Güler, 53 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin, şunları söyledi:

"Bu kanun teklifimizin dışında sanki bambaşka konular da çalışıyormuşuz gibi geçen dönemlerde farklı dezonfarmasyonlar amaçlı bilgilerin de olduğunu ifade etmek isterim çünkü bizim çalışmadığımız inceleme yapmadığımız, etki analiziyle beraber  bir metin haline getirmediğimiz birçok konu sanki varmış gibi maalesef gerek basında gerek kamuoyuyla paylaşıldı.

Teklifimizle vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının arttırılması ve aynı zamanda vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele vergiye uyumun arttırılması bazı istisnaların kaldırılması veya uygulma şeklinin değiştirilmesi cezaların etkinliğinin caydırıcılığının arttırılması, devreden KDV'lerin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla düzenleme yapıyoruz.

"Çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak"

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2.25'e çıkarıyoruz. Vergide adaleti arttırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisi, yap-işlet ve devret modeliyle kamu özel işbirliği projeleri kapsamına elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınması yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının kar dağıtımanlığının istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında elde ettikleri hasılatları tespit edilecek ve beyanlarıyla tespit edilen hasılatlar arasında yüzde 20'nin üzerinde bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha davet edilecek.

Vergi güvenliği sağlamak amacıyla ticari kazanç gelir vergisi mükellefleriyle kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerde gelir ve kurumlar vergisi kesintisi kyapılmasına imkan sağlıyoruz."

Başkasının IBAN'ını kullanlara cezalar artıyor

Kayıtdışılıkta cezaların artırılmasına ilişkin de bilgi veren Güler, "Vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi cezası verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat. Verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat olarak uygulanmasını da teklifimizde getiriyoruz. Başkasının IBAN'ını kullananların cezalarını artırıyoruz" dedi.

"Yurt dışına çıkış harcını 500 TL olarak belirliyoruz"

Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devreden KDV... Mükelleflerimizin KDV beyannamelerinde yer alan KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisi tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz.

Vergi uzlaşmalarında vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceğini öneriyoruz... Yurtd dışına çıkış harcını da 500 TL olarak belirliyoruz. Bunda böyle harç tutarı her yıl değerleme oranında artırılacak."

Güler, en düşük emekli aylıklığına 12 bin 500 T zam yaptıklarını söyledi ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Asgari kurumlar vergisi teklifte yer almıyor"

Başkasının pos veya IBAN'ını kullanlara cezaların artırılması ve asgari kurumsal vergisine ilişkin bir soru üzerine Güler, asgari kurumlar vergisi kapsamında düzenlemenin teklifte yer almadığını söyledi. Güler, "Uluslararası küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirden kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi imkanı getiriyoruz... Doktor, diş hekimi diğer faaliyet alanlarında faaliyet gösteren gelir vergisine tabi mükelleflerimizin yıl içerisinde belli zaman aralıklarında hasılat tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bunun sonucunda ortalama bir rakam ortaya çıkacak. Bunun verilen beyanname ile arasında yüzde 20'den fazla bir fark çıktığında da izaha davet edilecek" diye konuştu.

"Bütçemizin büyüklüğü belli"

Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 TL'lik artışın bu aydan itibaren maaşlara yansıtılacağını bildirdi. Güler, bütün emeklilere 2 bin 500 TL zammın neden yapılmadığına ilişkin soruya, "Bizim bütçemizin büyüklüğü belli 11 trilyon 2024 yılı bütçemiz, 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremilerine yönelik bütçe karşılığı yaklaşık 1 trilyon 100 milyar ayırmış durumdayız. Seçimlerden önce toplam emeklilik sistemine 2,5 milyona yakın emekli dahil oldu, bunun da bu dönemki bütçemize getirdiği önemli bir rakam var" ifadelerini kullandı.

(SON)

Kaynak: ANKA

Abdullah Güler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Vergi Paketini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
15:22 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço’nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
14:16 İmza parası 50 milyon euro Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
14:00 Galatasaray’dan Kopenhag’ın sağ beki Elias Jelert’e 10 milyon euro teklif Galatasaray'dan Kopenhag'ın sağ beki Elias Jelert'e 10 milyon euro teklif
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 16:46:13. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Vergi Paketini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement