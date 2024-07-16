AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Vergi Paketini Açıkladı

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(TBMM)- AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni vergi paketinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Güler, "Yap-işlet ve devret modeliyle kamu özel iş birliği projeleri kapsamına elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacağını" söyledi. Güler, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacağını da açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketiyle birlikte Meclis'e sevk edilecek olan en düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

Güler, 53 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin, şunları söyledi:

"Bu kanun teklifimizin dışında sanki bambaşka konular da çalışıyormuşuz gibi geçen dönemlerde farklı dezonfarmasyonlar amaçlı bilgilerin de olduğunu ifade etmek isterim çünkü bizim çalışmadığımız inceleme yapmadığımız, etki analiziyle beraber bir metin haline getirmediğimiz birçok konu sanki varmış gibi maalesef gerek basında gerek kamuoyuyla paylaşıldı.

Teklifimizle vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının arttırılması ve aynı zamanda vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele vergiye uyumun arttırılması bazı istisnaların kaldırılması veya uygulma şeklinin değiştirilmesi cezaların etkinliğinin caydırıcılığının arttırılması, devreden KDV'lerin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla düzenleme yapıyoruz.

"Çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak"

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2.25'e çıkarıyoruz. Vergide adaleti arttırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisi, yap-işlet ve devret modeliyle kamu özel işbirliği projeleri kapsamına elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınması yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının kar dağıtımanlığının istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında elde ettikleri hasılatları tespit edilecek ve beyanlarıyla tespit edilen hasılatlar arasında yüzde 20'nin üzerinde bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha davet edilecek.

Vergi güvenliği sağlamak amacıyla ticari kazanç gelir vergisi mükellefleriyle kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerde gelir ve kurumlar vergisi kesintisi kyapılmasına imkan sağlıyoruz."

Başkasının IBAN'ını kullanlara cezalar artıyor

Kayıtdışılıkta cezaların artırılmasına ilişkin de bilgi veren Güler, "Vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi cezası verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat. Verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat olarak uygulanmasını da teklifimizde getiriyoruz. Başkasının IBAN'ını kullananların cezalarını artırıyoruz" dedi.

"Yurt dışına çıkış harcını 500 TL olarak belirliyoruz"

Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devreden KDV... Mükelleflerimizin KDV beyannamelerinde yer alan KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisi tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz.

Vergi uzlaşmalarında vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceğini öneriyoruz... Yurtd dışına çıkış harcını da 500 TL olarak belirliyoruz. Bunda böyle harç tutarı her yıl değerleme oranında artırılacak."

Güler, en düşük emekli aylıklığına 12 bin 500 T zam yaptıklarını söyledi ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Asgari kurumlar vergisi teklifte yer almıyor"

Başkasının pos veya IBAN'ını kullanlara cezaların artırılması ve asgari kurumsal vergisine ilişkin bir soru üzerine Güler, asgari kurumlar vergisi kapsamında düzenlemenin teklifte yer almadığını söyledi. Güler, "Uluslararası küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirden kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi imkanı getiriyoruz... Doktor, diş hekimi diğer faaliyet alanlarında faaliyet gösteren gelir vergisine tabi mükelleflerimizin yıl içerisinde belli zaman aralıklarında hasılat tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bunun sonucunda ortalama bir rakam ortaya çıkacak. Bunun verilen beyanname ile arasında yüzde 20'den fazla bir fark çıktığında da izaha davet edilecek" diye konuştu.

"Bütçemizin büyüklüğü belli"

Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 TL'lik artışın bu aydan itibaren maaşlara yansıtılacağını bildirdi. Güler, bütün emeklilere 2 bin 500 TL zammın neden yapılmadığına ilişkin soruya, "Bizim bütçemizin büyüklüğü belli 11 trilyon 2024 yılı bütçemiz, 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremilerine yönelik bütçe karşılığı yaklaşık 1 trilyon 100 milyar ayırmış durumdayız. Seçimlerden önce toplam emeklilik sistemine 2,5 milyona yakın emekli dahil oldu, bunun da bu dönemki bütçemize getirdiği önemli bir rakam var" ifadelerini kullandı.

(SON)