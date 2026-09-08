AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Çankırı'da konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "'Terörsüz Türkiye' süreci dediğimizde sadece Türkiye'yi anlamak, sadece kendi sınırlarımızı anlamak, olayı çok sığ bir açıdan ele almak demektir." dedi.

Usta, AK Parti İl Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programındaki konuşmasında, Türkiye'de son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere bakıldığında, 25 yıl boyunca bir partinin güçlü şekilde ayakta kalmasının, 24 yıldır iktidarda bulunmasının büyük başarı olduğunu söyledi.

"'Kaç yıllık Türkiye'nin kurucu iradesiyiz' diye kendini ayrı bir konumda tutan CHP'nin bile bugün geldiği noktayı hepimiz görüyoruz" diyen Usta, şöyle devam etti:

"İşin içinde samimiyet, dava bilinci ve lider olmadığında kaç yıllık parti olursanız olun, işin içine makam, mevki, hırs, çıkar ve kazanç girerse ister 100 yıllık, ister 200 yıllık olun, dağılıp bitersiniz. Toplumun önüne çıkıp söyleyecek bir lafınız dahi kalmaz. AK Parti ise kürsülerde verilen her sözü yerine getiren, hizmet odaklı bir çalışma anlayışına sahip. Bundan geri adım atmayacağız, çıtayı daha da yükseğe taşıyacağız. Çıtayı yükselttiğimiz noktalardan biri de 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge süreci. 'Terörsüz Türkiye' süreci dediğimizde sadece Türkiye'yi anlamak, sadece kendi sınırlarımızı anlamak, olayı çok sığ bir açıdan ele almak demektir. Çok şükür 25 yıllık parti anlayışımız, ülkeye hizmet anlayışımızla 24 yıllık iktidarımızla zaten ülke içerisindeki terörü bitirdik ama bölgemizdeki terörün bitmesi, ülkemizdeki huzurun, kardeşliğin ve güven ortamının tam anlamıyla tesis edilebilmesi için bu süreç yaklaşık bir, bir buçuk yıldır devam ediyor. Sürecin ortağı olan, Cumhur İttifakı'nın ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu temel anlayışa da teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu, zor bir süreç. Daha önce denendi, çeşitli girişimlerde bulunuldu. Bunların hepsi aslında Türkiye'nin bu aşamaya gelmesi için çok kıymetli ve önemli adımlardı. Hiçbirini başarısız bir adım veya bir sonuç olarak görmemek lazım. Onlar yapıldığı için bugün bu noktadayız, bunu anlamamız lazım."

Terörsüz bölgenin, Türkiye'nin ve bölgenin önlerindeki 25-50 yıllık planlaması için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Usta, "Eğer bugün Türkiye bu noktada olmasaydı, terörsüz bölgeyle ilgili bir çalışma yapmıyor olsaydık ne Suriye'deki savaş biterdi ne de Suriye'deki terör örgütleri silahını bırakıp, 'Biz artık silahlı terör eylemlerinden vazgeçiyoruz, kurulmuş olan Suriye Devleti'ne entegre oluyoruz.' derdi. Sınırımızda bir terör devleti kurulması için çok çaba verildi. Belki de Türkiye tarihinin yüzyılını anlatsak, en önemli meselemiz sınırlarımızda bir terör devletinin kurulması çabasıydı. Bunu en çok isteyen ve arzu eden İsrail terör devletinin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun için hala çabalıyorlar, farkındayız." ifadesini kullandı.

Terörsüz bölge sürecinin İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın bitmesi için de önemli bir adım olduğunu anlatan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in bugün Orta Doğu'da yapmaya ve yaratmaya çalıştığı büyük dünya savaşının bitirilmesi için de önemli bir adım. Terörsüz bölge demek, Türkiye'nin ve bölgenin insanlarının huzur ve güven içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşıyor olması demektir. Bu ne demektir? Türkiye'nin daha güçlü olması demektir. Savaşla, kaosla anılan bölgenin artık savaş ve kaosla anılmaması demektir. Burada da insanların, özellikle Müslüman coğrafyanın olduğu yerde artık kaosun ve savaşın bitmesi demektir. Müslümanların ölmemesi demektir. Açık ve net, bunu yapmaya çalışan hala bir terör devletiyle mücadele ettiğimizin ve onu destekleyen ülkelerin de olduğunun çok iyi farkındayız. O yüzden Türkiye'nin çok güçlü olması, Recep Tayyip Erdoğan ile yoluna devam etmesi, AK Parti ile yoluna devam etmesi çok önemli."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da merkez ilçe dahil olmak üzere 12 ilçede milletvekilleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Genel Merkez kurul üyeleri ile Leyla Şahin Usta liderliğinde çalışmalar yapılacağını, vatandaşlardan alınan geri bildirimlerle değerlendirme yapacaklarını kaydetti.