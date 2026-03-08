AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da konuştu Açıklaması
08.03.2026 22:35
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Kadınların emeğini büyüten, fırsatlarını artıran ve önündeki engelleri kaldıran bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Kadınların emeğini büyüten, fırsatlarını artıran ve önündeki engelleri kaldıran bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığınca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında konuşan Yenişehirlioğlu, kadının ailenin temeli, toplumun taşıyıcı gücü ve geleceğin mimarı olduğunu ifade etti.

Kadınların toplumsal hayatta daha etkin olması için yürütülen çalışmalara değinen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Kadınların hayatın her alanında daha etkin, daha görünür ve daha güçlü olması için verilen mücadele, aynı zamanda daha adil ve daha güçlü bir toplum inşa etme mücadelesidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda atılan adımlar Türkiye'nin kararlılığını ortaya koymaktadır. Kadınların emeğini büyüten, fırsatlarını artıran ve önündeki engelleri kaldıran bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz."

Dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yenişehirlioğlu, Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşanan çatışmaların insanlık için büyük bir sınav olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her zaman barıştan ve diplomasiden yana bir tutum sergilediğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin bölgesel istikrarın sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.

Konuşmanın sonunda sanatçı Suna Ongan, Manisa Saray-ı Amire temalı minyatür çalışmasını Yenişehirlioğlu'na hediye etti.

İftara AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz ile partililer katıldı.

Yenişehirlioğlu, programın ardından Mevlevihane Müzesi'ni ziyaret ederek tasavvufi eserleri inceledi ve Müze Müdür Yardımcısı Arkın Ongan'dan bilgi aldı.

Daha sonra Mevlevihane Gençlik Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya gelen Yenişehirlioğlu, temsilcilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
