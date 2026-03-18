AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Razaman Bayramı mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yenişehirlioğlu, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı ramazanı geride bırakırken bayrama kavuşmanın huzur ve sevincinin yaşandığını belirtti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşlar, zulümler ve insani krizlerin yürekleri derinden sarstığını belirten Yenişehirlioğlu, bu süreçte birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının büyük önem taşıdığını aktardı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel ölçekte barış, adalet ve hakkaniyetin sesi olmaya devam ettiğini bildiren Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz; mazlumların umudu, adalet arayanların sesi olarak kararlı duruşunu devam ettirmekte, insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Bu güçlü duruş, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde ortaya koyduğu iradenin bir yansımasıdır."

Yenişehirlioğlu, Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.