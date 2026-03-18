AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Razaman Bayramı mesajı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Razaman Bayramı mesajı

18.03.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yenişehirlioğlu, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı ramazanı geride bırakırken bayrama kavuşmanın huzur ve sevincinin yaşandığını belirtti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşlar, zulümler ve insani krizlerin yürekleri derinden sarstığını belirten Yenişehirlioğlu, bu süreçte birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının büyük önem taşıdığını aktardı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel ölçekte barış, adalet ve hakkaniyetin sesi olmaya devam ettiğini bildiren Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz; mazlumların umudu, adalet arayanların sesi olarak kararlı duruşunu devam ettirmekte, insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Bu güçlü duruş, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde ortaya koyduğu iradenin bir yansımasıdır."

Yenişehirlioğlu, Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:07:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.