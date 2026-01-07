Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin Garantisi AK Parti

(TBMM) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahil-i selamete ulaştıracak kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Güçlü Türkiye'nin güvencesi, güçlü bir AK Parti, güçlü bir Cumhur İttifakı'dır. Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret işte bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, partisinin, 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da koruduğunu, ikinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attıklarını ve CHP ile aralarındaki üye sayısı farkının 9,6 milyondan fazla olduğunu söyledi. Erdoğan, AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyenin her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyüttüklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacakır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz.

Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka bir icraatının olmadığı bir dönemde, biz 'Aşkla çalışan yorulmaz' düsturuyla tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik. İnşallah birazdan bunların icmalini, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizle paylaşacağız. Yani, CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacak, biz işimize bakacağız.

Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi daha geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın, dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas süreçlerin hiçbirinde, memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik.

"Milletimizin başını yere eğdirmedik"

Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşından Gazze soykırımına, komşumuz İran'a düzenlenen saldırılardan Sudan'daki insani felakete, Amerika ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyası ile güçlenen işbirliğimize, Katar'a yapılan operasyonda aldığımız tavra, Terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda, içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Türkiye'nin selametini, milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya, onca sıkıntıya rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman Türkiye'nin, Türk milletinin büyüklüğüne, şanına, saygınlığına, itibarına uygun şekilde hareket ettik.

2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Kardeşlerim, bakın, biz sadece ev, iş yeri, konut yapmadık. Deprem bölgesinde aynı zamanda umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalar hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Deprem bölgesindeki kalan çalışmalarımızı yeni yılda da aynı tempoda sürdüreceğiz.

"2026 bütçemizi insan merkezli üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir tasavvurla hazırladık"

TBMM'de müzakere edilerek karara bağlanan, yılbaşı itibarıyla da yürürlüğe giren Merkezi Yönetim Bütçemizin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 19 trilyon liraya baliğ 2026 bütçesini, daha önceki 23 bütçemiz gibi 86 milyonun refahını artırmayı amaçlayan, kalkınmayı önceleyen, insan merkezli üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir tasavvurla hazırladık. Sizlerin şahsında bütçe maratonu boyunca muhalefetin tahriklerine rağmen takdire şayan bir özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızı, Cumhur İttifakı ortağımız MHP grubunu, kabine üyelerimizi ve bürokratlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. Daha önce de ifade ettim, 2026 senesi ülkemiz için, unutmayın, bir reform yılı olacak. Büyük Kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı Meclis'imizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz.

Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız.

"Enerji kaynaklarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin yaşanacağı görülüyor"

Bakın burada şunu da vurgulamak durumundayım. Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin, hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı Dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit ve tedip etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahil-i selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Güçlü Türkiye'nin güvencesi, güçlü bir AK Parti, güçlü bir Cumhur İttifakı'dır. Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret işte bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur.

Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız. Bunu, seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup, bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına, bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu, doymak bilmek ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu, maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu, yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi maharet zanneden kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu, seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız.

Bunu, aynı zamanda Türkiye'nin ismini duyunca gözleri umutla parlayan mazlum ve mağdurların huzuru, refahı, güvenliği için yapacağız. Bunu istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin daha müreffeh ve muteber bir ülkede yaşamaları için yapacağız. Bunu, 86 milyon için, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimiz için, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca dostumuz için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız."

(Sürecek)