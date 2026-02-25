AK Parti Havza\'da Danışma Toplantısı

AK Parti Havza İlçe Başkanlığı 91. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi restoranında düzenlenen toplantı öncesi katılımcılar için iftar verildi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, iftar sofrası yaptığı konuşmada, teşkilat mensupları ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Teşkilat mensuplarımızla, mahalle başkanlarımızla aynı sofrada buluşmak bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Partimiz kurulduğu tarihten bu yana ülkemize hizmet ediyorsa bunu birliktelikten aldığı güçle başarıyor." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de katılımcılara teşekkür ederek, oruçlarının kabul olması temennisinde bulundu.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ise çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi.

Programa Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.