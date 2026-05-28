AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

28.05.2026 10:27
(ANKARA) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti heyeti, üç bayramın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek bayramlaştı. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verilirken, AK Partili Resul Kurt, "Hepimizin tek gayesi ülkemize hizmet etmek" derken, CHP'li Sevda Erdan Kılıç ise "Ülkenin refahı için aynı masada hep beraber oturabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma kapsamında, AK Parti temsilcilerinden oluşan bir heyet, CHP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu. CHP ile AKP arasındaki son bayramlaşma 2024 Kurban Bayramı'nda gerçekleşmiş, 19 Mart 2025'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı operasyonların ardından bayramlaşma programları sona ermişti.

CHP Genel Merkezi'ndeki kabulde, konukları karşılayan ve ağırlayan CHP heyetine İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlık etti. Heyette ayrıca Konya Milletvekili Barış Bektaş ile Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyette, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer aldı.

AK Parti heyetinin gerçekleştirdiği ziyarette taraflar karşılıklı olarak bayram tebriklerini iletti. Ziyaret doğrultusunda, her iki partinin temsilcileri bayramın huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

AK Partili Kurt, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik fırsatı verdiğini vurgularken, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Bayramlarda kırgınlıkların unutulduğunu söyleyen Kurt, "Meclis'te zaten her zaman karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde hepimizin tek bir gayesi var, o da ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmaktır. Maalesef dünyanın geneline baktığımız zaman Türkiye'nin çok güçlü olması gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Kuzeyimize baktığımızda Ukrayna-Rusya Savaşı yıllardır devam ediyor, hemen doğumuzda İran, İsrail ve Amerika ile savaşıyor; yine güneyimizde ve batımızda sürekli bir ittifaklar var. Ülkemizi hedef alan birçok ağır söylem var. Dolayısıyla birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içerisinde birbirimizle dayanışarak ancak ülkemizi ayakta tutabiliriz. Bir elin beş parmağı nasıl bir değilse herkes farklı düşünebilir ama önemli olan memleket sevgisini ve saygısını hissetmektir. Bu vesileyle CHP ailesinin bayramını kutluyoruz" dedi.

KILIÇ: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN AYNI MASADA OTURABİLİRİZ

CHP'li Kılıç, siyaset kurumunun kutuplaştırıcı ve ayırıcı olmasından ziyade ülkenin, vatandaşların sorunun çözümü ve bir araya gelinmesi gerektiğini dile getirdi.

Siyasette herkesin farklı düşüncelere sahip olabileceğine dikkati çeken Kılıç, "Farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik, beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz budur. Gönül isterdi ki bu bayram gününde emekli daha çok ikramiye alabilseydi, emekliler kurban kesebilseydi rahat rahat. Kadınlarımız, çocuklarımız gerçekten daha huzurlu bir bayram dönemi geçirebilseydi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hem gençlerin, emeklinin, işçinin, çiftçinin, kadınların, çocukların, bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına çözüm bulmak için politikalar üretmeye devam edecek. Burada ve Meclis'te çalışacak, bu sorunların çözümü için de her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada hep beraber oturabiliriz. Yeter ki ülkenin birliğini, beraberliğini birlikte devam ettirebilelim" ifadelerini kullandı.

AK Partili Kurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan (SSK) tanıştıklarını, kendisinin başmüfettiş olduğu yıllarda Kılıçdaroğlu'nun da Genel Müdür olduğunu hatırlatarak, "Oradan da bir hukukumuz var. Yeni yönetiminiz tekrardan hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

