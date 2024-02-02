AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Güngören\'de Karadenizli Kadınlarla Buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Güngören'de Karadenizli kadınlarla bir araya geldi. Kurum, 5 yıldır aynı türküyü çalıyor, söylüyorlar. Hep bir bahanelerin arkasına sığınma var. Farklı siyasi gündemlerle İstanbul'un gündeminde olmayan konuları İstanbul'a taşımaya çalışıyorlar dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Güngören'de Karadenizli kadınlarla bir araya geldi. Menderes Caddesi'nde esnafları ziyaret eden Kurum, 15 Temmuz Parkı'nda bulunan AK Nokta'yı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla seslenen Kurum, Yine görüyorsunuz, 5 yıldır aynı türküyü çalıyor, söylüyorlar. Hep bir bahanelerin arkasına sığınma var. Farklı siyasi gündemlerle İstanbul'un gündeminde olmayan konuları İstanbul'a taşımaya çalışıyorlar diye konuştu.
'TATİLE Mİ GİDER BAŞKA BİR YERE Mİ GİDER BİZ İLGİLENMİYORUZ
Kurum, 'Onlar tatile mi gider Başka bir şey mi yapar Onlarla biz ilgilenmiyoruz. Soruyorlar bize, diyorlar ki biz de bu projelerden istifade edebilecek miyiz Eğer 31 Mart'tan sonra İstanbul'da yaşayacaklarsa, her İstanbullu gibi onlar da bu hizmetlerden faydalanacak. O yüzden, biz onların ne yaptığı Ne söylediği ile ilgilenmiyoruz. Biz milletimiz bizden ne bekliyor Ne talebi, ne isteği var Bunlarla uğraşacağız. Hep birlikte el ele, gönül gönüle önce İstanbul'umuzu alacağız ve sokaklarına beklediğimiz, özlediğimiz huzuru getireceğiz ifadelerini kullandı.
'ZAM DEĞİL İNDİRİM YAPACAĞIZ
Bir vatandaş ile ekmek fiyatı konusunda sohbet eden Kurum, vatandaşın, Halk ekmek en az 1 yıl boyunca 5 lira olarak kalsın isteğine, 'İstanbulluların hayatını ucuzlatmak, kolaylaştırmak, çileyi bitirmek adına zam değil indirim yapacağız diyerek karşılık verdi.
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