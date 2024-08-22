AK Parti İstanbul İl Başkanı: İBB Başkanı, Vaniköy'deki Kaçak Yapılaşmanın Sorumlusudur - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı: İBB Başkanı, Vaniköy'deki Kaçak Yapılaşmanın Sorumlusudur

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin İBB Başkanını eleştirdi. Kabaktepe, Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yumanların çevreye ve İstanbul halkına ihanet ettiğini belirtti.

22.08.2024 12:16
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin, "Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir." dedi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alanın, kentin nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında geldiğini belirtti.

Ancak Vaniköy'den gelen görüntülerin, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır."

Kabaktepe, paylaşımında Vaniköy'de inşaatı süren yapının fotoğraflarına da yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı: İBB Başkanı, Vaniköy'deki Kaçak Yapılaşmanın Sorumlusudur - Son Dakika

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