AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB Başkanvekili Aslan'a taziye ziyareti - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB Başkanvekili Aslan'a taziye ziyareti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir\'den İBB Başkanvekili Aslan\'a taziye ziyareti
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, babası Muharrem Aslan'ın vefatı dolayısıyla İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a taziye ziyaretinde bulundu. Özdemir, ziyaretin ardından İBB Meclisi 9. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı'nın ilk AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan'a, babası Muharrem Aslan'ın vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özdemir'e ziyarette İBB AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Ömer Lütfi Arı da eşlik etti.

Özdemir, ziyarette Nuri Aslan'a başsağlığı ve sabır diledi.

İl Başkanı Özdemir, taziye ziyaretinin ardından İBB Meclisi 9. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı'nın ilk AK Parti Grup Toplantısı'na katılarak meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Özdemir, yeni çalışma döneminin İstanbul ve İstanbullular için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB Başkanvekili Aslan'a taziye ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB Başkanvekili Aslan'a taziye ziyareti - Son Dakika
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