AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Sultanbeyli Hamsi Festivali\'ne katıldı

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen Hamsi Festivali'ne katıldı.

Özdemir, 7 Şubat Cuma günü göreve seçilmesinin ardından ilk olarak Sultanbeyli ilçesini ziyaret etti.

Belediye tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen "Sultanbeyli Hamsi Festivali"ne katılan Özdemir, buradaki konuşmasında, toplumun birlik ve beraberliğine vesile olan organizasyonda kendisini vatandaşlarla bir araya getiren Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'a teşekkür etti.

Özdemir, Anadolu'nun özeti olan ilçede yurdun her bölgesinden insanın yaşadığını belirterek, Sultanbeyli'nin 1989'dan bu yana her daim davalarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duran kıymetli bir ilçe olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Tombaş'ın göreve geldiği günden bugüne vaatlerinin dörtte birini yerine getirdiğini aktaran Özdemir, ilçeye en güzel hizmetlerin gelmesi adına katkılar sunacaklarını belirtti.

Özdemir, festivale katılan çocuklardan gençlere, kadınlardan büyüklere ve yaşlılara kadar ilçenin tüm güzel insanlarına şükranlarını sunduğunu söyledi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise ilkini düzenledikleri Memleket Günleri'nde ilçede yaşayan 81 ilden vatandaşın kültür, gelenek, örf ve adetlerine tanık olduklarını, o gün verdikleri Hamsi Festivali sözünü de yerine getirdiklerini aktardı.

Özdemir'in cuma günü görevi devraldığını anımsatan Tombaş, "Burası bizim davamızın ilk çıkış noktası, kalesi. İl Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Sultanbeyli'den alacağı motivasyon, heyecan ve enerjiyi tüm İstanbul'a yayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Hamsi Festivali

Sultanbeyli Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen Hamsi Festivali için ilçedeki Kent Meydanı'nda stantlar kuruldu.

Etkinliğe katılan binlerce vatandaşa 1,5 ton hamsi ikram edildi, 10 bin kişiye de ekmek arası balık dağıtıldı.

Festivalde ayrıca kemençe, horon ve tulumlar eşliğinde konser verildi, halk oyunu gösterisi sunuldu.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi ile vatandaşlar katıldı.