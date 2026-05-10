AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nda şehit anneleri için Anneler Günü programı düzenlendi

Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte Anneler Günü dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Aziz Şehitlerimizin Emanetleri Olan Annelerimizle Vefa Buluşması" programında, şehit anneleriyle bir araya geldi.

Programda Kaya ve Özdemir, şehit anneleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklara oyuncak hediye edilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Kaya, Anneler Günü dolayısıyla yalnızca kutlama için bir araya gelmediklerini belirterek, "Bugün buraya sizlerin sadakatini, asaletini ve bu toprakları bize vatan kılan o en büyük fedakarlığı da aslında selamlamak için, millet olarak bir vefa borcumuzu da ödemek için geldik." dedi.

Şehit annelerine hitap etmenin gönlün hitabı olduğunu ifade eden Kaya, "Az önce bir şehit annemizin 'Ama benim tek oğlum vardı.' dediğinde o duyguyu yeniden hissettim. Şunu bilin ki sizin oğlunuz, evlatlarınız milyonlarca. Kaybettiğiniz şehidimizin yerine bu ülkenin bütün evlatları sizin evladınız olarak, sizin her zaman yanınızda, hizmetinizde." diye konuştu.

Kaya, şehit annelerinin "Vatan sağ olsun" sözünün büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"'Vatan sağ olsun' sadece bir cümle değil aslında bir annenin evladına duyduğu sonsuz sevgiyi Allah aşkıyla ve vatan sevdasıyla taçlandırdığı bir mühür. Sizler evladınızı toprağa değil, aslında bu aziz milletin, 85 milyonun kalbine ve bu tarihin altın sayfalarına nakşettiniz. Sizin vatan dediğinizi biz millet olarak ana biliyoruz. Sizin feda dediğinizi de biz millet olarak vefa olarak biliyoruz. İşte onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın hep söylediği, her fırsatta dile getirdiği şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı da biz en temel vazifemiz ve bir namus borcumuz olarak biliyoruz. Bu davaya baş koyduğumuz ilk günden itibaren kıymetli şehit annelerimiz, sizleri canımızdan aziz biliyoruz, gerçekten bunlardan emin olun."

Şehit yakınları ve gazilere hizmet etmeyi şeref bildiklerini kaydeden Kaya, "Şehitlerimizin isimlerini binlerce okula, caddeye, sokaklara veriyoruz. Onların aziz hatıralarını her yerde yaşatmak için çabalıyorsak aslında bu sizin asaletiniz karşısında duyduğumuz hürmetin bir nişanesidir. İl başkanlıklarımızın ve bakanlıklarımızın kapıları sonuna kadar sizlere açık bunu böyle bilin. Çünkü siz bize, bu vatana 'fedalarınızın' emanetisiniz. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Terörsüz Türkiye" sürecinde kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Kaya, "Milletimize verdiğimiz bir söz var bizim, bu ülkede hiçbir annenin yüreği evlat acısıyla kavrulmayana dek Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit annelerine gönderdiği mektupta, "Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek hiçbir adıma müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Gazze'de yaşananlara da değinen Kaya, "Bugün Türkiye sadece kendi sınırları içinde değil, aynı zamanda Gazze'deki ağır soykırım altında kucağında yavrusuyla dünyaya insanlık dersi veren Filistinli annelerin de gür sesi bu topraklar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgemiz gerçekten bir ateş çemberi"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Anneler Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, birlik ve beraberliğin nice güzel günlerde sürmesini temenni etti.

Toplum olarak iyi ve kötü günlerde bir arada olmayı başaran bir millet olduklarını kaydeden Özdemir, şehit annelerinin büyük fedakarlık gösterdiğini anlattı. Özdemir, "En sevdiklerini, gözlerinin içine bakarken yüreği titreyen kıymetli annelerimizin de evlatlarını bu vatana feda edebilecek kadar büyük bir yüreğe sahip olduğu bir milletin evlatlarıyız." dedi.

Özdemir, Türkiye'nin sadece kendi huzuru için değil, bölgesel ve küresel barış için de çaba gösteren güçlü bir devlet anlayışına sahip olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde AK Partimiz 2002 yılından bu tarafa, ülkemizde o dönemlerde de birçok şehidimiz oldu ama ülkemiz için, yeni evlatların toprağa düşmemesi için büyük bir mücadele gösterdi. Hamdolsun ülkemizdeki terörün kökünü tamamen kazımaya elhamdülillah muktedir olduk." ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan gelişmelere de dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Bölgemiz gerçekten bir ateş çemberi. İşte terörist anlayışa sahip İsrail devletinin de bölgemizde göstermiş olduğu saldırganlığı ve soykırım politikasını, bizzat Gazze'de evlatlarını kaybeden annelerin var olduğunu görüyoruz. Yine yakın zamanda aynı terörist anlayışla hareket eden İsrail devletinin ve destekçilerinin İran'da da aynı anlayışı gösterdiğini bizzat görüyoruz. Biz ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun kendi sınırlarımız içerisindeki hem birlik beraberliği hem de bu gücü elhamdülillah oluşturmuş durumdayız. Ama halen daha kat etmemiz gereken yollar olduğunu, bu güçlü duruşun ve yürüyüşün hız kesmeden devam etmesi için bu iradenin güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini de bir an olsun aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini de biliyoruz."

Özdemir, konuşmasında Srebrenitsa Katliamı sırasında evladını kaybeden bir annenin sözlerini aktararak, "Eğer 1995 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar güçlü olsaydı, başında da Recep Tayyip Erdoğan o gün olsaydı bizim evladımıza kimse yan gözle bakamaz, bizim evladımıza kimse dokunamazdı." dediğini anlattı.