AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Abdullah Özdemir seçildi

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Abdullah Özdemir seçildi.
Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, konuşmaların ardından faaliyet raporları okundu.
Tek listeyle girilen seçimde delegelerin oy kullanma işleminin ardından Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı seçildi.
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