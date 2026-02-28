AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
28.02.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal, "Son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavır gördükçe, 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal, "Son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavır gördükçe, 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birdal, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla parti binasında düzenlenen basın toplantısında, darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Muammer Birdal, 28 Şubat 1997'de yaşananları "Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. Milletin iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları, kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır." şeklinde değerlendirdi.

AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbe ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını bir kez daha ilan ettiklerini söyleyen Birdal, şunları kaydetti:

"İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek, ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standartlarıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavır gördükçe, 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef, bazıları, AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu fikirlerin karşısında duranlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var diye şimdilik belli şeyleri söylemeye cesaret, fırsat bulamıyorlar. Ancak ilk fırsatta neler yapabileceklerinin fragmanını her seferinde milletimize izletiyorlar."

Birdal, bu zihniyetle mücadelenin AK Parti için demokrasi, hak ve büyük Türkiye mücadelesi olduğunu, toplumsal barışa kasteden zihniyetin orada durduğu sürece büyük, güçlü Türkiye idealine ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna her daim ket vurulmaya çalışılacağını ifade etti.

Tüm bu engelleri milletle beraber aşmaktan geri durmayacaklarını vurgulayan Birdal, "Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, 28 Şubat, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanlığından '28 Şubat' açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

13:12
İran’ın vurduğu Abu Dabi’de son durum Kucağında çocukla sığınağa koştu
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:50:55. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.