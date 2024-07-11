AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı

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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin olay yerinde yapılan keşfe ait bilirkişi raporunda, sanık Muratcan Türkyılmaz ile maktulün eşit derecede kusurlu olduğu belirtildi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muratcan Türkyılmaz ile avukatı katıldı. Duruşmada, maktul Fatma Sevim Baltacı'nın eşi müşteki Muharrem Baltacı'nın avukatları da hazır bulundu.

Hakim, olay yeri keşfine ait hazırlanan ek bilirkişi raporunun dava dosyasına gönderildiğini ifade etti.

Raporda, sanık Türkyılmaz ile maktul Baltacı'nın eşit derecede kusurlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Duruşmada söz alan Baltacı ailesinin avukatlarından Taha Sarıcaoğlu, bilirkişi raporlarında sadece fotoğraf üzerinden değerlendirme yapıldığını belirterek, dosyaya gelen yeni kamera kayıtlarına göre, sanığın maktule çarptıktan sonra olay yerine yaklaşacak şekilde 20 metre geri geldiğini söyledi.

Bu görüntüler ile sanığın bir önceki celse, kazadan sonra aracı durdurduğuna ilişkin verdiği beyanlarının çeliştiğini dile getiren Sarıcaoğlu, yeni kayıtlara göre hız tespitine ilişkin bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin aracının hızının 100 kilometrenin üzerinde olduğu gibi abartılı saptamalar yapıldığını savunarak, kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumundan (ATK) rapor alınmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın ATK Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek rapor hazırlanmasına karar verdi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatma Sevim Baltacı'nın, 10 Şubat'ta Beyoğlu'nda yolun karşısına geçtiği sırada, sanık Muratcan Türkyılmaz'ın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Olaya ilişkin kamera görüntülerine göre, maktul Baltacı'nın bulunduğu refüj kısmından yolun karşı tarafına gittiği anlatılan iddianamede, görüntünün devamında Baltacı'ya Türkyılmaz'ın aracıyla çarptığının görüldüğü kaydediliyor.

İddianamede, sanığın savunmasında, olay günü saat 22.00 sıralarında kullandığı araçla 60-70 kilometre hızla kendi şeridinde ilerlediği sırada bir anda karşısına çıkan Baltacı'ya çarptığını beyan ettiği ancak olayın ardından sanığın ifadesinin aksine daha hızlı olduğunun tespit edildiği aktarılıyor.

Trafik ekiplerince kazanın ardından yapılan incelemede sanığın, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurma" kuralını ihlal ettiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

İddianamede, sanık Muratcan Türkyılmaz'ın, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.