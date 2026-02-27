AK Parti İstanbul Teşkilatı ile Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti İstanbul Teşkilatı ile Buluşma

27.02.2026 01:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz ve Vedat Işıkhan, AK Parti İstanbul teşkilatıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İstanbul teşkilatı ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sahadaki en büyük gücümüz teşkilatımızın yanındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın teşrifleriyle AK Parti İstanbul ailemiz ile bir araya gelmenin, ramazanın muhabbetini paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz onca eseri, hizmeti tekrar anımsadık. Rabb'im, kendilerine bereketli ömür versin. Teşkilatımızın her kademesine, liderimizin yanı başında ortaya koydukları gayret ve birlik ruhu için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul Teşkilatı ile Buluşma - Son Dakika

İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi

00:57
Salladık ama yıkamadık Fenerbahçe, Avrupa’ya galibiyetle veda etti
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 02:09:15. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Teşkilatı ile Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.