AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir\'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Konak Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasının ardından Kemeraltı Çarşısı ve Anafartalar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Dağ, vatandaşların sorunlarını dinledi. Dağ, sadece belediye ile ilgili konularla değil, emeklilik, SSK gibi sorunlarla da ilgileneceğini belirterek, Sağlık alakalı bir konu olduğunda onunla da ilgileneceğiz. Dolayısıyla İzmirli hemşerilerimiz ile rahat bir nefes alacağız. Bu heyecanı içimde duyuyorum. Her anında hep yanında diyoruz dedi.

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Haber Hande Nayman-Yağmur ÖNGÜN kamera Gökhan KILIÇ İZMİR, (DHA)-