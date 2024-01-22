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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptıktan sonra Kemeraltı Çarşısı ve Anafartalar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Dağ, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve belediye ile ilgili konuların yanı sıra emeklilik, SSK gibi sorunlarla da ilgileneceğini belirtti. İzmirli hemşerilerin rahat bir nefes alacağını ifade eden Dağ, heyecanını dile getirdi.

22.01.2024 - 17:10,
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AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Konak Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasının ardından Kemeraltı Çarşısı ve Anafartalar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Dağ, vatandaşların sorunlarını dinledi. Dağ, sadece belediye ile ilgili konularla değil, emeklilik, SSK gibi sorunlarla da ilgileneceğini belirterek, Sağlık alakalı bir konu olduğunda onunla da ilgileneceğiz. Dolayısıyla İzmirli hemşerilerimiz ile rahat bir nefes alacağız. Bu heyecanı içimde duyuyorum. Her anında hep yanında diyoruz dedi.

Görütü Dökümü

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-Genel detay ve görüntüler

Haber Hande Nayman-Yağmur ÖNGÜN kamera Gökhan KILIÇ İZMİR, (DHA)-

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir\'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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