AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

14.07.2025 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, " (Terörsüz Türkiye süreci) Yaşadığımız tarihi gelişmeler, AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, " (Terörsüz Türkiye süreci) Yaşadığımız tarihi gelişmeler, AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Bunun farkında olan kadrolar olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Saygılı, yaptığı açıklamada, hafta sonu Ankara'da yapılan 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen mesajların, tarihi nitelikte olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başladığına dikkati çeken Saygılı, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız tarihi gelişmeler AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Bunun farkında olan kadrolar olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Terörle mücadelenin bir müzakere ya da pazarlık değil, kararlı devlet politikasıyla yürütülmektir. Bugün, yeni bir gündür. Bugün, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de, anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz. Tüm farklılıklarımıza rağmen biz birlikte Türkiye'yiz. Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez."

"Şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız"

Hafta boyunca ev ve iş yeri ziyaretleriyle vatandaşla buluşacaklarını belirten Saygılı, "Ülkemizin birliği beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemin ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek sanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak, yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla, bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı 3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
12:52
İki ilçe birbirinden ayrılıyor Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
12:11
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
22:21
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
22:19
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı
Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 14:14:30. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.