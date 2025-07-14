AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, " (Terörsüz Türkiye süreci) Yaşadığımız tarihi gelişmeler, AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Bunun farkında olan kadrolar olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Saygılı, yaptığı açıklamada, hafta sonu Ankara'da yapılan 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen mesajların, tarihi nitelikte olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başladığına dikkati çeken Saygılı, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız tarihi gelişmeler AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Bunun farkında olan kadrolar olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Terörle mücadelenin bir müzakere ya da pazarlık değil, kararlı devlet politikasıyla yürütülmektir. Bugün, yeni bir gündür. Bugün, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de, anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz. Tüm farklılıklarımıza rağmen biz birlikte Türkiye'yiz. Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez."

"Şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız"

Hafta boyunca ev ve iş yeri ziyaretleriyle vatandaşla buluşacaklarını belirten Saygılı, "Ülkemizin birliği beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemin ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek sanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak, yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla, bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.