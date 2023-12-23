AK Parti İzmir Milletvekili: Selçuk Belediye Başkanı Meryemana Tabiat Parkı otoparkını yalanlarla çarpıtıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Meryemana Tabiat Parkı otoparkının kullanımıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığının sadece eksik evrakların tamamlanmasını istediğini, Selçuk Belediye Başkanının hadiseyi yalanlarla çarpıttığını öne sürdü.

İnan, yaptığı açıklamada Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryemana Tabiat Parkı otoparkında kullanım izinin uzatılması konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının istediği evrakların gönderilmediğini ifade etti.

Konuyla ilgili bir yalan kampanyasının yürütüldüğünü savunan İnan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız sadece otopark alanı ile ilgili eksik evrakların tamamlanmasını istemiştir. Selçuk Belediye Başkanı ise bu hadiseyi yalanlarla çarpıtmıştır. Konunun Meryemana Evi ile hiçbir alakası yoktur. CHP'ye 'boynun neden eğri' desek, 'nerem doğru ki' diyecek. Konunun gerçeklerle alakası CHP'nin milletimizle alakası kadardır. Bu yalan kampanyasının CHP'nin neredeyse tüm büyükşehir adaylarını açıklayıp İzmir adayını açıklayamaması ile çok alakadar olduğunu düşünüyoruz."