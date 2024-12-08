AK Parti Kadın Kolları Kongresi

AK Parti Samandağ İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Samandağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Özlem Meriç Bolatoğlu, yeniden göreve seçildi.
Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat da katıldı.???????
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