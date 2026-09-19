AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Köksal\'dan Kozan\'a ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Adana'nın Kozan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Köksal, partilileriyle bir araya geldi.

Köksal, daha sonra Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret etti, kadın üyelerle ev toplantıları gerçekleştirdi.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini de ziyaret eden Köksal, esnafla da bir araya geldi.