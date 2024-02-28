AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Karabük Adliyesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Çetinkaya, Şirinevler Mahallesi'nde pazar yerini gezerken, Karabük'ü cazibe merkezi haline getirmek için projeleri olduğunu belirtti.

28.02.2024 17:51
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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Karabük Adliyesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şirinevler Mahallesi'nde pazar yerini gezen Çetinkaya, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da esnafımızla, vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte yüzü gülen, gönlü gülen güzel bir Karabük için hazırız, kararlıyız. Bu şehre nice projemiz var. El ele vererek Karabük'ü cazibe merkezi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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