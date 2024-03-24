AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Hürriyet Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, orucunu açan vatandaşlara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ayrıca, projelerini de salondakilere anlattı.

24.03.2024 09:27
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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, kent merkezinde yaşayan Ovacıklılar için Hürriyet Mahallesi'nde bir düğün salonunda düzenlenen programa katıldı.

Ezanın okunmasıyla vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, kendilerine gönüllerinde yer veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Birlik beraberliğin bereketli ve daim olmasını temenni eden Çetinkaya, "Sizlere söz veriyorum; Türkiye'nin en genç ama en çok çalışan, hizmet eden, proje üreten, halkının gönlüne dokunan belediye başkanı olacağım. İstişareli olacağız, birlik olacağız, hep beraber Karabük olacağız." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, salondakilere projelerini de anlattı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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