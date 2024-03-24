AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, kent merkezinde yaşayan Ovacıklılar için Hürriyet Mahallesi'nde bir düğün salonunda düzenlenen programa katıldı.
Ezanın okunmasıyla vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, kendilerine gönüllerinde yer veren hemşehrilerine teşekkür etti.
Birlik beraberliğin bereketli ve daim olmasını temenni eden Çetinkaya, "Sizlere söz veriyorum; Türkiye'nin en genç ama en çok çalışan, hizmet eden, proje üreten, halkının gönlüne dokunan belediye başkanı olacağım. İstişareli olacağız, birlik olacağız, hep beraber Karabük olacağız." ifadelerini kullandı.
Çetinkaya, salondakilere projelerini de anlattı.
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Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda çayevi işleten Metin Arslan, odun ve kömürle demlenen çayı iftardan sahur vaktine kadar vatandaşlara sunuyor. Müşteriler, çaylarını içerideki şark köşelerinde veya sokak üzerindeki taburelerde oturarak keyifle yudumluyor. İftar sonrası iş yerine gelen müşteriler, bu lezzetten oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Çaycı Metin Arslan, çayın püf noktasının közde demlenmesi olduğunu söylüyor. Eskiden Ramazan aylarında daha çok mesai yaptıklarını anlatan Arslan, müşterilerin buraya sohbet ve muhabbet için geldiğini ifade ediyor. Çay içmeye gelen vatandaşlar ise iftar sonrası közde çay içerek sahura kadar vakit geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getiriyor.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, Tekeli Mehmet Akif Ersoy Erkek Kur'an Kursu ve Denizciler Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle birlikte iftar yaptı. Kaymakam Topsakaloğlu, çocukların iyi insanlar ve temel değerlerle donanmaları için gayret sarf edildiğini belirtirken, eşi Gül Topsakaloğlu ise gençlerin ilim, ahlak ve maneviyatla yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Aydın'ın Söke ilçesindeki Jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Karina bölgesinde çalışan kadınları ziyaret ederek, 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılanlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İftar programı öncesinde Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, daha sonra Yeni Sanayi Sitesi yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Çıldır İlçe Müdürlüğü tarafından Çıldır İlçe Milli Eğitim müdürü Gürbüz Yıldız başkanlığında, Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri, sorumlu idareci ve öğretmenleri ile birlikte Kars Kafkas Üniversitesi'ne gezi düzenlendi. Gezi kapsamında üniversitenin fakülteleri gezildi ve öğrencilere üniversite ortamı tanıtıldı.
Kars'ta kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kapalı köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışıyor. Kar kaplanları, tipiye rağmen kesintisiz ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Karla mücadele eden ekipler, ilkbaharda da zorlu kış mesailerini sürdürüyor. Digor ilçesinde çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 hazır bekliyor.
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, kent merkezi ve Keşan ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin üst aramalarında 21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı.
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