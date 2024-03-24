AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

Konya'da Vatandaşlar İftar ile Sahur Arasında Keyifli Çay Tadıyor

Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda çayevi işleten Metin Arslan, odun ve kömürle demlenen çayı iftardan sahur vaktine kadar vatandaşlara sunuyor. Müşteriler, çaylarını içerideki şark köşelerinde veya sokak üzerindeki taburelerde oturarak keyifle yudumluyor. İftar sonrası iş yerine gelen müşteriler, bu lezzetten oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Çaycı Metin Arslan, çayın püf noktasının közde demlenmesi olduğunu söylüyor. Eskiden Ramazan aylarında daha çok mesai yaptıklarını anlatan Arslan, müşterilerin buraya sohbet ve muhabbet için geldiğini ifade ediyor. Çay içmeye gelen vatandaşlar ise iftar sonrası közde çay içerek sahura kadar vakit geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getiriyor.