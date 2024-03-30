AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

Seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, AK Parti İl Başkanlığınca Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen Geleneksel Vefa İftarı'na katıldı.

Ezanın okunmasıyla vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, yaklaşık 5 bin 500 kişinin katıldığı programda projelerini anlattı.

Karabük'te değişimin artık şart olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "AK Parti belediyeciliğiyle Karabük Belediyesi 1 Nisan'da yükselişe geçecektir. Bizler projelerimizle, Karabük'te eser belediyeciliği inşa edeceğiz, gönül belediyeciliğini yeniden şehre kazandıracağız. 31 Mart'ta hepinizden, Özkan kardeşinize destek istiyorum. Biz bu şehre gönülden bağlıyız. Ben bu şehrin sadece belediye başkanı olmak için değil, hizmetkarı olmak için de desteklerinize talibim." ifadelerini kullandı.