AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin: Şeker Kanyonu\'ndaki yol için çalışma yapılıyor

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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, İl Özel İdaresi ve karayollarının selden zarar gören Şeker Kanyonu'ndaki yolda çalışma yaptığını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, bazı köy ve orman kooperatiflerinin kullandığı Şeker Kanyonu yolu için kalıcı çözüm için çalışıldığını belirtti.

Yolun bir an önce trafiğe açılması için vatandaşın haklı talebi olduğunu anlatan Şahin, "Kanyon içinden geçen ve selde çöken yol geçiştirilecek iş değil. Şeker Kanyonu'nda kalıcı çözüm için çalışıyoruz. Burada yapılacak iş evladiyelik olmalı." ifadesini kullandı.

Şahin, yolun açılması için asıl proje uygulanırken geçici çözüm için de çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tabii mühendislik işi. Buna Özel İdare de kafa yoruyor. Şu anda Karayollarının da desteğiyle yürüyen çalışma süreci var. Aslında karayollarının oraya ilişkin ortaya koyduğu çözüm belli ama tabi bu bir süreç. Vatandaşımız istiyor ki, yolu bir an evvel kullanır hale getirelim. İşte ormancılık yapan hemşerilerimiz var. Ormandan kesti odunu, kamyonu yükledi. O yolu kullanarak indirmek istiyor asfalta. Buna ilişkin çalışmamız var."