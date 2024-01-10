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AK Parti Karabük Milletvekili ve İl Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Karabük Milletvekili ve İl Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Keskinkılıç ve Salt, gazetecilerin emeklerini takdir ederek, toplumun haber alma hakkını yerine getirdikleri için teşekkür etti.

AK Parti Karabük Milletvekili ve İl Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 09:27,
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AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Milletvekili Keskinkılıç, Safranbolu ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte görev yapan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Gazetecilerin toplumun güvenilir, doğru ve tarafsız haber alması için her daim haber ve bilgi peşinde koştuğunu söyleyen Keskinkılıç, "Gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev edinmiş ve her türlü koşulda haber peşinde koşan tüm çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü bir kez daha kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Salt da gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığını vurguladı.

Kamuoyunun bilgilenme hakkının basın mensupları vasıtasıyla yerine getirildiğini ifade eden Salt, "Her hal ve şartta olduğu gibi gece gündüz büyük özveri ve gayretle toplumun haber alma hakkını temin eden muhabirinden kameramanına, foto muhabirinden editörüne, spikerinden yayın yönetmenine, medya sektöründe emek harcayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Salt, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak mesleki ilkelerden ödün vermeden görevlerini ifa ederken, ülkemizin, şehrimizin gelişmesine ve ilerlemesine, birlik ve beraberlik ikliminin güçlenmesine katkıda bulunan siz kıymetli medya mensuplarımızın her zaman destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, tüm basın mensuplarımıza başarılar diliyor, hayatını kaybeden basın emekçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Semih Can Güzel de katıldı.

Kaynak: AA
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