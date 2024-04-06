AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak için 104 yıl önce kurulan AA'nın, bugün aynı misyonla çalıştığını belirtti.
AA'nın başarılarının yadsınamaz olduğuna işaret eden Şahin, "Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümü dolaylısıyla çalışanlarını kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.
Keskinkılıç da mesajında, küreselleşen dünyada güvenirliği ve hızıyla fark yaratan AA'nın, gurur kaynağı olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Karabük milletvekilleri AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Android cihazlara her ay yayınlanan güvenlik güncellemeleri, Nisan 2024 için de yayınlandı. İlk olarak Google Pixel telefonlara ve tabletlere yayınlanan güncelleme, şimdi de Samsung tarafından üç modele daha gönderildi. Samsung Nisan 2024 güncellemesi birçok güvenlik açığını düzeltiyor ve cihazları daha güvenli hale getiriyor.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik güvenliği için gerekli önlemler alınırken, insansız hava aracı dronu da kullanıldı. İl Jandarma Komutanı Hekimoğlu, sürücülere emniyet kemerinin takılması ve hız kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?