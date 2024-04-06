AK Parti Karabük milletvekilleri AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Karabük milletvekilleri AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Karabük milletvekilleri AA\'nın 104. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin, AA'nın Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak için kurulduğunu ve bugün aynı misyonla çalıştığını belirtti. Keskinkılıç ise AA'nın küreselleşen dünyada güvenirliği ve hızıyla fark yarattığını ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

06.04.2024 14:59
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak için 104 yıl önce kurulan AA'nın, bugün aynı misyonla çalıştığını belirtti.

AA'nın başarılarının yadsınamaz olduğuna işaret eden Şahin, "Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümü dolaylısıyla çalışanlarını kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.

Keskinkılıç da mesajında, küreselleşen dünyada güvenirliği ve hızıyla fark yaratan AA'nın, gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Keskinkılıç, Cem Şahin, AK Parti, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Karabük milletvekilleri AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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