AK Parti Karabük milletvekilleri AA\'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Samsung Nisan 2024 Güncellemesi: Güvenlik Açıklarını Düzeltiyor

Android cihazlara her ay yayınlanan güvenlik güncellemeleri, Nisan 2024 için de yayınlandı. İlk olarak Google Pixel telefonlara ve tabletlere yayınlanan güncelleme, şimdi de Samsung tarafından üç modele daha gönderildi. Samsung Nisan 2024 güncellemesi birçok güvenlik açığını düzeltiyor ve cihazları daha güvenli hale getiriyor.