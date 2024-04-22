AK Parti Karabük Milletvekilleri Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Karabük Milletvekilleri Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

AK Parti Karabük Milletvekilleri Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu. Şehit Piyade Astsubay Ömer Bilal Akpınar, Uzman Çavuş Oğuz İnan, şehit polis memurları Hayati Kocakaya ve Alican Öztürk'ün aileleriyle buluşan milletvekilleri, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Ziyarette şehitler için dua edildi. AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat mensupları da ziyaretlerde yer aldı.

22.04.2024 16:47
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Şehit Piyade Astsubay Ömer Bilal Akpınar, Uzman Çavuş Oğuz İnan, şehit polis memurları Hayati Kocakaya ve Alican Öztürk'ün aileleriyle buluşan milletvekilleri, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Ziyarette şehitler için dua edildi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat mensupları da ziyaretlerde yer aldı.

Kaynak: AA

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