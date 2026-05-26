AK Parti Kayseri Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, parti binasının bahçesinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, tüm Kayserililerin bayramını ve arife gününü tebrik etti, dualarının kabul olmasını diledi.

Milletvekili Dursun Ataş da AK Parti'nin çalışan fedakar teşkilatları sayesinde Türkiye'nin çevresi ateş çemberi olmasına rağmen huzurlu ve güvenli olduğunu ifade etti.

Ataş, tüm Müslüman aleminin bayramının mübarek olmasını diledi.

Milletvekili Murat Cahid Cıngı da sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirilmesi dileğinde bulundu.

Milletvekili Bayar Özsoy da vatandaşların hem arife gününü hem de bayramını tebrik etti.

Milletvekili Ayşe Böhürler de bayramlaşmaya katılan tüm partililere teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ilçe belediyeleriyle beraber bayram dolayısıyla tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Büyükkılıç, vatandaşlardan halk sağlığı için kurbanlarını belirlenen yerlerde kesmelerini istedi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise Kayseri'de birliğin, beraberliğin ve iyiliğin çoğalmasını istediklerini çünkü birliğin bereketine inandıklarını söyledi.

Teşkilat üyelerine çalışmaları için teşekkür eden Okandan, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü bu yolda sizlerin katkılarıyla her geçen gün daha da büyüyen, Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha da kararlılıkla giden bir teşkilatın varlığına tanıklık ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Okandan, milletvekilleri ve belediye başkanları, partililerle bayramlaştı.