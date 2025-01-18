AK Parti Kayseri İl Başkanlığında görev değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında görev değişimi

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında görev değişimi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Hüseyin Okandan, görevi Fatih Üzüm'den devraldı.

18.01.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Hüseyin Okandan, görevi Fatih Üzüm'den devraldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, il binasında düzenlenen törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, il yönetimi ve partililer katıldı.

Burada konuşan Akar, görevi teslim eden Üzüm'e başarılarından dolayı teşekkür ederek, Okandan'a başarılar diledi.

Bayrak değişse de amacın değişmediğini, amaçlarının halka hizmet olduğunu belirten Akar, "Elimizden gelen neyse, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda yapılması gereken ne varsa onları yapmaya çalışacağız. 20 sene önce neredeydik, şimdi nerelere geldik. İnşallah bekamız ve refahımız en üst seviyeye çıkacak. Kayserili hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde tercüme edeceğiz. Gençlerimizin eğitimine önem vereceğiz, kendi eğitimimize de çok önem vereceğiz. Bazı şeyleri bilmemiz, inancımızı tazelememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade eden İl Başkanı Okandan ise "Özellikle bu süreçte Fatih bey ile güzel bir muhabbetimiz oldu ama insanların nefsini kontrol etmesi gerçekten çok zordur. Bizim Fatih beyle bu samimiyeti sağlamış olmamız, gerçekten bu teşkilatın selameti için çok kıymetli. Sayın bakanımızın özellikle bu güzel söylemlerine mazhar olmak bizim için çok değerli. İnşallah Allah muvaffak etsin. Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz taahhütleri de inşallah yerine getireceğiz." ifadelerin kullandı.

Tören, devir teslimin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kayseri İl Başkanlığında görev değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
16:49 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası Aileden ilk ifade 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası! Aileden ilk ifade
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:37 2 golü ofsayta takılan Osimhen’den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri 2 golü ofsayta takılan Osimhen'den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri
22:17 Trump’ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak Trump'ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak
21:59 Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 19:52:21. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Kayseri İl Başkanlığında görev değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.