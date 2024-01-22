AK Parti Kayseri Milletvekili ve Talas Belediye Başkanı Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı\'nı Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cıngı ve Yalçın'a, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve partililer de eşlik etti.

Başkan Yalçın ve Cıngı, pazarda hem alışveriş yaptı hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Yalçın, vatandaşları Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na davet etti.